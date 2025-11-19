"Укрзалізниця" змінює маршрути приміських поїздів на Полтавщині: що треба знати пасажирам

З 19 листопада по 2 грудня низка приміських поїздів на Полтавщині курсуватиме за зміненими маршрутами через планові ремонтні роботи на залізничних ділянках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Кременчуцький Телеграф" у Telegram .

Укрзалізниця радить перевіряти актуальний розклад перед поїздкою та враховувати зміни в маршрутах, щоб уникнути незручностей.

Ремонтні роботи вплинуть на рух поїздів: №6363 та №6366. 24-28 листопада та 1-5 грудня рейси прямуватимуть лише до станції Вили й повертатимуться звідти.

Ці поїзди також курсуватимуть до/з Кременчук-Пасажирського.

З 19 листопада по 1 грудня:

Ці рейси прямуватимуть до та зі станції Кременчук-Пасажирський.

З 19 листопада по 2 грудня:

