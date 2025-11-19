"Укрзалізниця" змінює маршрути приміських поїздів на Полтавщині: що треба знати пасажирам
З 19 листопада по 2 грудня низка приміських поїздів на Полтавщині курсуватиме за зміненими маршрутами через планові ремонтні роботи на залізничних ділянках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Кременчуцький Телеграф" у Telegram.
Які поїзди змінять маршрут
З 19 листопада по 2 грудня:
- №6890 Павлиш - Передгірковий парк;
- №6663 Передгірковий парк - Знам’янка.
Ці рейси прямуватимуть до та зі станції Кременчук-Пасажирський.
З 19 листопада по 1 грудня:
- №6896 Павлиш - Передгірковий парк;
- №6899 Передгірковий парк – Павлиш.
Ці поїзди також курсуватимуть до/з Кременчук-Пасажирського.
Обмеження для поїздів на ділянці Ромодан - Гребінка
Ремонтні роботи вплинуть на рух поїздів: №6363 та №6366. 24-28 листопада та 1-5 грудня рейси прямуватимуть лише до станції Вили й повертатимуться звідти.
Рекомендації для пасажирів
Укрзалізниця радить перевіряти актуальний розклад перед поїздкою та враховувати зміни в маршрутах, щоб уникнути незручностей.
Раніше ми писали про те, що 18 листопада "Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів через нічні обстріли у Харківській області, які пошкодили залізничну інфраструктуру.
Читайте також про те, що у Полтавській області тимчасово змінили рух деяких поїздів "Укрзалізниці". Новий графік діє з 5 листопада по 25 грудня.