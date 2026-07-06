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На Київщині загинула людина та багато постраждалих після атаки РФ

05:53 06.07.2026 Пн
1 хв
До яких наслідків призвів удар окупантів по Київській області?
aimg Пилип Бойко
На Київщині загинула людина та багато постраждалих після атаки РФ Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
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В ніч на 6 липня ворог атакував Бучанський, Вишгородський та Броварський район Київщини. В результаті атак загинула людина й понад десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

Людина загинула в Бучанському районі області, ще шестеро постраждалих з десяти опинились у лікарні, проінформував Калашник. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

За даними чиновника, в результаті атаки окупантів РФ пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби й триває ліквідація наслідків обстрілів.

"РФ вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі. За кожне відібране життя, за кожну зруйновану оселю, за кожен свій злочин ворог обов'язково відповість", - додав очільник Київської ОВА.

Що відомо про обстріли Київщини

Ця атака стала частиною ударів РФ по Україні та Києву в ніч на 6 липня. У столиці відомо на цей момент про трьох загиблих та пожежі у Подільському та Голосіївському районах міста.

Окупанти менш як тиждень тому атакували Київську область. Тоді ракети та дрони пошкодили будинки у п'яти районах Київщини.

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