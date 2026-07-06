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Жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ

06:39 06.07.2026 Пн
1 хв
Заборона стосується восьми конкретних вулиць громади
aimg Катерина Коваль
Жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ Фото: наслідки атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)
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У Вишневій міській громаді на Київщині мешканців та працівників підприємств попросили не виходити на вулицю та залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишневу міську територіальну громаду.

Яких вулиць стосується заборона

У громаді закликали мешканців та підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Йдеться про такі вулиці:

  • Київська;
  • Святошинська;
  • Паркова;
  • Лесі Українки;
  • Європейська;
  • Балукова;
  • Залізнична;
  • Південна.

Усім мешканцям цих вулиць рекомендують залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня ворог атакував Бучанський, Вишгородський та Броварський райони Київщини - внаслідок ударів загинула людина, ще понад десятеро отримали поранення.

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