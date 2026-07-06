"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС

У Силах безпілотних систем викрили посадовця на хабарі за працевлаштування військовослужбовця. Справу вже передали до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командувача СБС Роберта Бровді (Мадяра).

Що саме виявили

Внутрішня безпека СБС викрила посадовця угруповання на отриманні 2000 доларів хабара - гроші брали за працевлаштування військовослужбовця у структуру Сил безпілотних систем. Матеріали та докази вже передали до ДБР.

Бровді наголосив, що толерантність до корупції, насильства чи хабарництва в угрупованні є нульовою.

Що турбує командувача

За словами Мадяра, СБС стрімко розростається, обʼєднуючи підрозділи різної ефективності. Серед бійців трапляються "гастролери, симулянти та схематозники", а також випадки проникнення зрадників і навідників.

Командувач звернувся особисто до всіх військовослужбовців з проханням повідомляти про: