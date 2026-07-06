"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
У Силах безпілотних систем викрили посадовця на хабарі за працевлаштування військовослужбовця. Справу вже передали до Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командувача СБС Роберта Бровді (Мадяра).
Що саме виявили
Внутрішня безпека СБС викрила посадовця угруповання на отриманні 2000 доларів хабара - гроші брали за працевлаштування військовослужбовця у структуру Сил безпілотних систем. Матеріали та докази вже передали до ДБР.
Бровді наголосив, що толерантність до корупції, насильства чи хабарництва в угрупованні є нульовою.
Що турбує командувача
За словами Мадяра, СБС стрімко розростається, обʼєднуючи підрозділи різної ефективності. Серед бійців трапляються "гастролери, симулянти та схематозники", а також випадки проникнення зрадників і навідників.
Командувач звернувся особисто до всіх військовослужбовців з проханням повідомляти про:
- мертві душі чи використання бійців у невійськових цілях;
- насильство у підрозділах;
- вимагання грошей чи маніпуляції з "бойовими" виплатами;
- відкати при закупівлях техніки й дронів;
- продаж військового майна або боєприпасів;
- хабарі за посади чи підвищення;
- сексуальні домагання та булінг.
Нагадаємо, від початку 2026 року Сили безпілотних систем наростили кількість уражень в оперативній і стратегічній глибині ворога на 1150% - ЗСУ вимкнули окупантам рубильник у Криму та паралізували зв'язок.
Раніше повідомлялося, що українські військові масовано знеструмлюють тили росіян на тимчасово окупованих територіях, залишаючи ворога без звʼязку та світла, ворог намагається рятуватися генераторами.
Також британські журналісти розповідали про один із найбільш закритих підрозділів Сил оборони - батальйон безпілотних систем "Kairos" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", який виконує спецоперації з ураження обʼєктів у глибокому тилу Росії - The Times розповіли про підрозділ ЗСУ, який регулярно атакує цілі у Росії.