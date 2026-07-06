Укрзализныця меняет движение поездов после атаки РФ

После ночной атаки российских оккупантов ГСЧС вынужденно ограничил движение сквозняков на некоторых участках Киевщины. Укрзализныця уже готовит обходные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзализныци .

Укрзализныця напоминает, что задержки в движении уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo . Также из-за этих ограничений затруднено и пригородное движение в фастовском направлении. Совместно с КОВА железнодорожники уже готовят автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

Железнодорожники информируют, что возможны задержки в движении некоторых поездов. Однако все остановки будут сохранены.

Контекст перемен в движении Укрзализныци

Движение поездов изменено после ночной атаки оккупантов РФ на Киев и Киевскую область. В столице из-за ракетной атаки Москвы погибли семь человек и более двадцати ранены. В Киевской области погиб один человек и зафиксировано много разрушений.

Между тем, жителей Вишневой общины на Киевщине призвали не выходить на улицы после атаки РФ. Запрет касается восьми конкретных улиц общества.