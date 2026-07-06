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У Києві вже семеро загиблих через обстріл, людей шукають під завалами

04:52 06.07.2026 Пн
1 хв
Що відомо про наслідки атаки окупантів на цей момент?
aimg Пилип Бойко
У Києві вже семеро загиблих через обстріл, людей шукають під завалами Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У столиці після обстрілу окупантів РФ кількість загиблих сягнула сім осіб. Рятувальники ДСНС продовжують шукати містян під завалами.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на інформацію мера Києва Віталія Кличка та повідомлення очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.

За даними Кличка, із будинку в Подільському районі, де сталося часткове руйнування, рятувальники вивели 15 людей. З верхніх поверхів зняли трьох жінок та 6 дітей.

Мер зазначив, що у будинку сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. Зараз продовжуються пошуки постраждалих.

Загалом в столиці вже 24 постраждалих, але семеро людей, на жаль, загинуло, проінформував Ткаченко. Двох постраждалих госпіталізували, повідомив Кличко.

Також у Голосіївському районі пожежа в пʼятиповерхівці.

Що відомо про атаку РФ по Києву

Російські окупанти в ніч на 6 липня атакували Київ балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Зафіксували руйнування, займання та падіння уламків одразу у двох районах міста.

Також цієї ночі Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" та ракет зі стратегічної авіації.

Напередодні президент Зеленський попереджав, що РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО.

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