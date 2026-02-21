"Укрзалізниця" змінила рух поїздів на кількох напрямках: що важливо знати пасажирам

Росія тероризує залізницю

Нагадаємо, Росія посилила атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі України. Унаслідок ударів дронів на Сумщині та Чернігівщині були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також постраждав працівник залізниці.

Крім того, 27 січня окупанти атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, що призвело до загиблих і поранених серед пасажирів.

Після цих подій "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення на Харківщині.

Також через безпекову ситуацію компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях, а на ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, організувала автобусні трансфери для пасажирів.