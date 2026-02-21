"Укрзалізниця" змінила рух поїздів на кількох напрямках: що важливо знати пасажирам

Укрзалізниця оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів на 21 лютого. Через безпекову ситуацію в окремих регіонах маршрути та графіки руху частково змінені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
У цих регіонах регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа - курсуватимемо до/зі станції Кролевець.
Також із 21 лютого на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
З 21 лютого за зміненим розкладом курсуватимуть такі приміські поїзди:
На напрямку від Лозової до Краматорська пасажирів перевозять автобусами. Водночас поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано очікуватиме трансфер із Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати за звичайним розкладом.
Між Дніпром і Запоріжжям рух наразі організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за вказівками поїзних бригад і працівників вокзалів. А також увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку "УЗ", щоб оперативно отримувати інформацію про зміни.
Нагадаємо, Росія посилила атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі України. Унаслідок ударів дронів на Сумщині та Чернігівщині були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також постраждав працівник залізниці.
Крім того, 27 січня окупанти атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, що призвело до загиблих і поранених серед пасажирів.
Після цих подій "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення на Харківщині.
Також через безпекову ситуацію компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях, а на ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, організувала автобусні трансфери для пасажирів.