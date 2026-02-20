Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на рух поїздів у чотирьох областях. На ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.

Сумська область "Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі", - повідомили пасажирам у компанії. Наголошується, що рух на всіх ділянках зберігається з урахуванням безпекової ситуації. Так, у Сумській області, згідно з оперативною інформацією УЗ станом на 20 лютого, регіональні поїзди тимчасово курсують: до Конотопа;

з Конотопа. Харківська та Донецька області У Харківській та Донецькій областях - від Лозової в напрямку Краматорська - пасажирів підхоплюють автобуси. Тим часом регіональні експреси ізюмського напрямку - курсують наразі за розкладом. Запорізька область Рух між містами Дніпро та Запоріжжя організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників. При цьому декілька рейсів планують вести: до Запоріжжя:

із Запоріжжя. "Звісно, залежно від безпекової ситуації", - наголосили в "Укрзалізниці". Як просять діяти пасажирів Насамкінець прес-служба УЗ звернулась до пасажирів із важливими проханнями: орієнтуватись на вказівки поїзних бригад;

орієнтуватись на вказівки працівників вокзалів;

увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці". "Їдемо далі", - підсумували у компанії. Оперативна інформація щодо руху поїздів 20 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)