Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси

П'ятниця 20 лютого 2026 09:42
UA EN RU
Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси Деякі поїзди УЗ змінили свої маршрути (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на рух поїздів у чотирьох областях. На ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

Сумська область

"Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі", - повідомили пасажирам у компанії.

Наголошується, що рух на всіх ділянках зберігається з урахуванням безпекової ситуації.

Так, у Сумській області, згідно з оперативною інформацією УЗ станом на 20 лютого, регіональні поїзди тимчасово курсують:

  • до Конотопа;
  • з Конотопа.

Харківська та Донецька області

У Харківській та Донецькій областях - від Лозової в напрямку Краматорська - пасажирів підхоплюють автобуси.

Тим часом регіональні експреси ізюмського напрямку - курсують наразі за розкладом.

Запорізька область

Рух між містами Дніпро та Запоріжжя організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.

При цьому декілька рейсів планують вести:

  • до Запоріжжя:
  • із Запоріжжя.

"Звісно, залежно від безпекової ситуації", - наголосили в "Укрзалізниці".

Як просять діяти пасажирів

Насамкінець прес-служба УЗ звернулась до пасажирів із важливими проханнями:

  • орієнтуватись на вказівки поїзних бригад;
  • орієнтуватись на вказівки працівників вокзалів;
  • увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".

"Їдемо далі", - підсумували у компанії.

Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобусиОперативна інформація щодо руху поїздів 20 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Крім того, ми повідомляли, що ворожі війська розгорнули системний терор залізниці на півночі України.

Читайте також, чи потрібний квиток на поїзд собаці - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Укрзалізниця Інфраструктура Атака дронів Поїзди Подорожі Ракетна атака Потяги Пасажири
