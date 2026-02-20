ua en ru
Поїзд з Одеси до Дніпра курсуватиме щоденно: графік руху та маршрут

П'ятниця 20 лютого 2026 16:18
Фото: поїзд Одеса-Дніпро курсуватиме щоденно (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса - Дніпро через негоду та блекаути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Читайте також: Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси

"Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, "Укрзалізниця" запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса - Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Так, з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра - з 23 лютого. Зараз він курсує через день.

Відправлення з Одеси о 21:00, прибуття до Дніпра о 07:45. У зворотному напрямку з Дніпра відправлення о 21:00, прибуття до Одеси о 07:35.

Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на рух поїздів у чотирьох областях. На ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.

Також раніше ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

