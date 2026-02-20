Поїзд з Одеси до Дніпра курсуватиме щоденно: графік руху та маршрут
"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса - Дніпро через негоду та блекаути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Читайте також: Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси
"Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, "Укрзалізниця" запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса - Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Так, з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра - з 23 лютого. Зараз він курсує через день.
Відправлення з Одеси о 21:00, прибуття до Дніпра о 07:45. У зворотному напрямку з Дніпра відправлення о 21:00, прибуття до Одеси о 07:35.
Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.
Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на рух поїздів у чотирьох областях. На ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.
Також раніше ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.