"УЗ" изменила движение поездов на нескольких направлениях: что важно знать пассажирам

Иллюстративное фото: "Укрзализныця" изменила движение поездов на нескольких направлениях (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Укрзализныця обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 21 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах маршруты и графики движения частично изменены.

Сумщина и Черниговщина

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа - будем курсировать до/со станции Кролевец.

Также с 21 февраля на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

С 21 февраля по измененному расписанию будут курсировать такие пригородные поезда:

  • №6913 Нежин - Киев-Пассажирский отправление 08:23, прибытие - 11:01 (вместо 8:53 и 11:24 соответственно).
  • №6803 Гребенка - Киев-Волынский отправление - 04:30 (вместо 04:34), прибытие - 07:44.
  • №6804 Киев-Пассажирский - Яготин отправление 07:08, прибытие - 09:33 (вместо 06:55 и 09:08 соответственно).

Харьковщина и Донецкая область

На направлении от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно будет ожидать трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по обычному расписанию.

Запорожье

Между Днепром и Запорожьем движение пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за указаниями поездных бригад и работников вокзалов. А также включить push-оповещения в официальном приложении "УЗ", чтобы оперативно получать информацию об изменениях.

 

Россия терроризирует железную дорогу

Напомним, Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере Украины. В результате ударов дронов на Сумщине и Черниговщине были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также пострадал работник железной дороги.

Кроме того, 27 января оккупанты атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, что привело к погибшим и раненым среди пассажиров.

После этих событий"Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине.

Также из-за ситуации с безопасностью компания ввела ограничения движения поездов в четырех областях, а на участках, где железнодорожное сообщение пока невозможно, организовала автобусные трансферы для пассажиров.

