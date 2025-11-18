ua en ru
"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через пошкодження інфраструктури на Харківщині

Вівторок 18 листопада 2025 13:29
"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через пошкодження інфраструктури на Харківщині Фото: У Харківській області поїзди курсують із затримками через обстріли (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

У вівторок, 18 листопада, "Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів через нічні обстріли у Харківській області, які пошкодили залізничну інфраструктуру.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

За зміненими маршрутами курсуватимуть поїзди №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове. Через об’їзний шлях час у дорозі для пасажирів збільшиться. У відомстві вибачилися за незручності, запевнивши, що пасажири дістатимуться пункту призначення безпечно.

Ранкові поїзди дніпровського напрямку курсують за графіком. Водночас у Дніпрі зафіксовано пошкодження низки вагонів та інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають, проте рух не зупинився.

Обмеження торкнулися ранкових приміських рейсів у напрямку міста Берестин Харківської області з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної. Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях та від поїзних бригад.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада Росія завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та у Харківській області, пошкодивши станції, вагони та цивільні об’єкти, спричинивши пожежі та поранення людей. Попри руйнування, рух деяких електричок у Дніпрі відновлено за графіком.

РБК-Україна писало, що в ніч на 18 листопада російські ракети вдарили по Берестину Харківської області. Внаслідок атаки загинула 17-річна дівчина, ще 9 людей поранені.

Ми також розповідали, що у Дніпрі пошкоджено будівлі редакцій "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо", приватні та комерційні об’єкти, багатоповерхівки й транспорт. Внаслідок ударів поранено двох людей.

