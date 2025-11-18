Росія вдарила по залізниці у Дніпрі та на Харківщині: є постраждалі та великі руйнування
Уночі армія РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині. Атака спричинила серйозні руйнування, пожежі й пошкодження цивільних об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та ДСНС.
Зокрема, у Дніпрі ворог поцілив десятками дронів-камікадзе у приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по об’єкту за час повномасштабної війни.
"Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - пише Кулеба.
Попри руйнування, ранкові електрички з Дніпра були відправлені за графіком.
На Харківщині росіяни обстріляли низку залізничних станцій. У Берестовому травмовано працівника залізниці, йому надано медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інфраструктура чотирьох станцій.
За уточненою інформацією ДСНС, у місті постраждали двоє людей - 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Внаслідок ударів виникло кілька масштабних пожеж.
Пошкоджено медіабудівлю, приватні та комунальні підприємства, магазини, кіоски, заклад харчування, інфраструктурні об’єкти, станцію техобслуговування, шість багатоповерхівок і гаражі. Понад 20 авто зруйновано або пошкоджено.
У Новоолександрівській громаді загорілося приватне домоволодіння, а в Самарівському та Павлоградському районах також зафіксовані ураження об’єктів інфраструктури.
Обстріли 18 листопада
Цієї ночі ворог знову атакував Україну різними типами озброєння. За даними Повітряних сил було застосовано ударні дрони.ю а також ракети.
Зокрема, напередодні ввечері під масованою атакою безпілотників опинився Дніпро. Там понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 - знищено.
Також росіяни вдарили ракетами по Берестину Харківської області. Внаслідок атаки були постраждалі, але зараз стало відомо про загиблу дівчину.