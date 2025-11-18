"Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры в Харьковской области
Во вторник, 18 ноября, "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов из-за ночных обстрелов в Харьковской области, которые повредили железнодорожную инфраструктуру.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По измененным маршрутам будут курсировать поезда №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково. Из-за объездного пути время в пути для пассажиров увеличится. В ведомстве извинились за неудобства, заверив, что пассажиры доберутся до пункта назначения безопасно.
Утренние поезда днепровского направления курсируют по графику. В то же время в Днепре зафиксировано повреждение ряда вагонов и инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются, однако движение не остановилось.
Ограничения коснулись утренних пригородных рейсов в направлении города Берестин Харьковской области из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и от поездных бригад.
Напомним, в ночь на 18 ноября Россия нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и в Харьковской области, повредив станции, вагоны и гражданские объекты, вызвав пожары и ранения людей. Несмотря на разрушения, движение некоторых электричек в Днепре восстановлено по графику.
РБК-Украина писало, что в ночь на 18 ноября российские ракеты ударили по Берестину Харьковской области. В результате атаки погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек ранены.
Мы также рассказывали, что в Днепре повреждены здания редакций "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио", частные и коммерческие объекты, многоэтажки и транспорт. В результате ударов ранены два человека.