"Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето: полный список рейсов

В летнем графике от "Укрзализныци" увеличивается количество детских вагонов. Для родителей и детей предусмотрены специальные условия и развлечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Главное: Количество детских вагонов : увеличивается до 16 единиц в летнем расписании.

: увеличивается до 16 единиц в летнем расписании. География : вагоны для юных пассажиров курсируют на 13 основных направлениях, а с 28 июня добавляются еще 3 рейса.

: вагоны для юных пассажиров курсируют на 13 основных направлениях, а с 28 июня добавляются еще 3 рейса. Целесообразность : рейтинг одобрения (NPS) этих вагонов остается самым высоким, а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным.

: рейтинг одобрения (NPS) этих вагонов остается самым высоким, а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным. Доступность: в вагонах работают кондиционеры, есть пеленальные столики, манежи, развлечения и специальное детское меню.

Как меняется количество детских вагонов

"Лучшее, что мы можем дать семьям с малышами - больше детских вагонов", - рассказали в компании.

Так, с начала действия летнего графика движения - с 28 июня - их количество увеличится с 13 до 16.

"Поэтому мы завершили обкатку в рейсах еще двух совершенно новых детских вагонов. Последний, 16-й, выйдет с завода... как раз к началу действия нового расписания", - сообщили в "Укрзализныце".

Уточняется, что "эта математика стала возможной благодаря партнерству с Visa".

"Ведь совместными усилиями за 3 месяца мы модернизировали и подготовили уже 6 детских вагонов", - объяснили украинцам.

Отмечается, что "их рейтинг одобрения (NPS) остается самым высоким среди вагонов "Укрзализныци", а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным".

На каких рейсах УЗ доступны детские вагоны

Согласно информации компании, найти детский вагон в приложении "Укрзализныци" можно на следующих рейсах:

№1/2 "Єдність" ("Харьков - Ивано-Франковск");

№15/16 "Лесь Курбас" ("Харьков - Ясиня");

№17/18 "Сковорода" ("Харьков - Ужгород");

№ 26/25 "Одесса - Ясиня";

№41/42 "Днепр - Трускавец";

№81/82 "Сакура" ("Киев - Ужгород");

№95/96 "Гуцульщина" ("Киев - Рахов");

№351/352 "Киев - Кишинев".

Кроме того, с 28 июня добавляются еще и такие рейсы:

№93/94 "Харьков - Холм";

№123/124 "Харьков - Черновцы";

№353/354 "Бессарабія" ("Киев - Кишинев").

УЗ увеличивает количество детских вагонов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Особенности детских вагонов от "Укрзализныци"

В заключение в компании напомнили, что к поездке в детском вагоне допускаются только пассажиры с детьми.

Так, для родителей с младенцами на борту предусмотрены:

пеленальные столики;

подогреватели детского питания;

манежи для сна и ползания.

"Особенно удобным детский вагон будет для малышей дошкольного возраста", - отметили в пресс-службе УЗ.

Во время путешествия для юных пассажиров предусмотрены:

детская постель;

бизиборды;

раскраски;

настольные игры;

обязательная вечерняя аудиосказка.

Кроме того, во всех детских вагонах: