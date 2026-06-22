"Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето: полный список рейсов
В летнем графике от "Укрзализныци" увеличивается количество детских вагонов. Для родителей и детей предусмотрены специальные условия и развлечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
- Количество детских вагонов: увеличивается до 16 единиц в летнем расписании.
- География: вагоны для юных пассажиров курсируют на 13 основных направлениях, а с 28 июня добавляются еще 3 рейса.
- Целесообразность: рейтинг одобрения (NPS) этих вагонов остается самым высоким, а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным.
- Доступность: в вагонах работают кондиционеры, есть пеленальные столики, манежи, развлечения и специальное детское меню.
Как меняется количество детских вагонов
"Лучшее, что мы можем дать семьям с малышами - больше детских вагонов", - рассказали в компании.
Так, с начала действия летнего графика движения - с 28 июня - их количество увеличится с 13 до 16.
"Поэтому мы завершили обкатку в рейсах еще двух совершенно новых детских вагонов. Последний, 16-й, выйдет с завода... как раз к началу действия нового расписания", - сообщили в "Укрзализныце".
Уточняется, что "эта математика стала возможной благодаря партнерству с Visa".
"Ведь совместными усилиями за 3 месяца мы модернизировали и подготовили уже 6 детских вагонов", - объяснили украинцам.
Отмечается, что "их рейтинг одобрения (NPS) остается самым высоким среди вагонов "Укрзализныци", а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным".
На каких рейсах УЗ доступны детские вагоны
Согласно информации компании, найти детский вагон в приложении "Укрзализныци" можно на следующих рейсах:
- №1/2 "Єдність" ("Харьков - Ивано-Франковск");
- №15/16 "Лесь Курбас" ("Харьков - Ясиня");
- №17/18 "Сковорода" ("Харьков - Ужгород");
- № 26/25 "Одесса - Ясиня";
- №41/42 "Днепр - Трускавец";
- №81/82 "Сакура" ("Киев - Ужгород");
- №95/96 "Гуцульщина" ("Киев - Рахов");
- №351/352 "Киев - Кишинев".
Кроме того, с 28 июня добавляются еще и такие рейсы:
- №93/94 "Харьков - Холм";
- №123/124 "Харьков - Черновцы";
- №353/354 "Бессарабія" ("Киев - Кишинев").
УЗ увеличивает количество детских вагонов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Особенности детских вагонов от "Укрзализныци"
В заключение в компании напомнили, что к поездке в детском вагоне допускаются только пассажиры с детьми.
Так, для родителей с младенцами на борту предусмотрены:
- пеленальные столики;
- подогреватели детского питания;
- манежи для сна и ползания.
"Особенно удобным детский вагон будет для малышей дошкольного возраста", - отметили в пресс-службе УЗ.
Во время путешествия для юных пассажиров предусмотрены:
- детская постель;
- бизиборды;
- раскраски;
- настольные игры;
- обязательная вечерняя аудиосказка.
Кроме того, во всех детских вагонах:
- работают кондиционеры;
- предлагается специальное детское меню.
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