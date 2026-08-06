ua en ru
Чт, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі

13:32 06.08.2026 Чт
2 хв
Працювали професіонали і дрон міг бути не один
aimg Тетяна Степанова
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі Фото: у МЗС зробили заяву щодо інциденту з дроном біля українського літака у Німеччині (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Німеччині повідомили нові деталі щодо інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, біля українського літака в аеропорту Лейпцига. Тривають пошуки уламків можливого другого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR.de та пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент із дроном з вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає "новий рівень небезпеки" для країни і розглядається як "сценарій гібридної загрози".

За його словами, триває робота над відповідними засобами захисту від дронів, щоб забезпечити готовність до нових атак.

Міністр наголосив, що інцидент з дроном було здійснено "професіоналами".

За його словами, особи, які стоять за цим інцидентом, повинні володіти високим рівнем технічних знань та досвідом роботи з вибуховими речовинами. Це свідчить проти "аматорського підходу".

"Випадки виявлення дронів та загрози з їхнього боку, зокрема в гібридному контексті, нам вже відомі з минулого. Те, що дрон, озброєний вибухівкою, опинився в аеропорту, є новим сценарієм", - додав Добріндт.

Він зазначив, що усі спекуляції, що зараз точаться щодо вибухових речовин, конструкції, самого дрона, його походження та того, хто за цим стоїть, - тепер є частиною розслідування.

Водночас міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона.

Коментар МЗС України

У МЗС зазначили, що, за отриманою інформацією, у результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки української компанії не ушкоджені.

Центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена та Поліцейський центр боротьби з тероризмом і екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії взяли на себе розслідування.

Дипломати та консули посольства України в Німеччині перебувають на звʼязку з німецькими правоохоронними органами та представниками компанії "Антонов", очікує на подальшу інформацію щодо розслідування обставин інциденту.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня роботу аеропорту Лейпцига тимчасово призупинили після виявлення біля злітної смуги підозрілого предмета неподалік українського вантажного літака Ан-124.

За даними ЗМІ, ним виявився модифікований дрон, який міг нести вибухівку. Через інцидент кілька рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Німецькі слідчі перевіряють можливу причетність Росії до інциденту з дроном, який знайшли біля українського літака.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Лейпциг Авіація України Дрони
Новини
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Аналітика
Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear