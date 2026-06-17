"Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд до Львова

Новий літній графік "Укрзалізниці"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає регіональний рейс №854/853 "Дніпро - Харків - Дніпро". Новий поїзд забезпечить зручне та пряме сполучення між обласними центрами, дозволяючи пасажирам здійснити поїздку туди й назад за один день.

Ці зміни впроваджуються в межах масштабного оновлення маршрутів до сезону відпусток. Раніше повідомлялося, що з 28 червня 2026 року "Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів, який передбачає призначення 12 нових рейсів та прискорення руху на частині напрямків.

Крім того, залізничники оптимізували розподіл вагонів через зміну пасажиропотоку, перевівши одразу сім популярних маршрутів на щоденний розклад.

Детальніше про оптимізацію парку поїздів читайте в матеріалі РБК-Україна "Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів "Укрзалізниці" влітку".