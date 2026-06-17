"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд до Львова

Новое летнее расписание "Укрзализныци"

Напомним, "Укрзализныця" запускает региональный рейс №854/853 "Днепр - Харьков " Днепр". Новый поезд обеспечит удобное и прямое сообщение между областными центрами, позволяя пассажирам совершить поездку туда и обратно за один день.

Эти изменения внедряются в рамках масштабного обновления маршрутов к сезону отпусков. Ранее сообщалось, что с 28 июня 2026 года "Укрзализныця" запускает летнее расписание поездов, которое предусматривает назначение 12 новых рейсов и ускорение движения на части направлений.

Кроме того, железнодорожники оптимизировали распределение вагонов в связи с изменением пассажиропотока, переведя сразу семь популярных маршрутов на ежедневное расписание.

Подробнее об оптимизации парка поездов читайте в материале РБК-Украина «Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров "Укрзализныци" летом".