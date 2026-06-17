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Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом

10:30 17.06.2026 Ср
2 хв
О котрій відправлятиметься новий регіональний рейс?
aimg Ірина Костенко
Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом УЗ запускає новий важливий регіональний поїзд (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Вже незабаром доїхати з Дніпра до Харкова і назад стане простіше. "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд, який забезпечить пряме сполучення між містами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

З якого числа стартує новий рейс УЗ

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із прямим сполученням між Дніпром та Харковом.

Зазначається, що такий крок:

  • покращує сполучення між обласними центрами України;
  • повертає важливий маршрут в оновленому форматі.

"Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 "Дніпро - Харків - Дніпро", - повідомили пасажирам.

Уточнюється, що новий регіональний рейс стартує з 19 червня.

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Розклад руху нового регіонального поїзда

Українцям розповіли, що переваги такого регіонального поїзда очевидні, адже з Дніпра до Харкова - лише чотири години в дорозі.

"Кілька годин - для вирішення своїх справ і повернення того ж дня", - констатували в УЗ.

Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і ХарковомНовий регіональний поїзд "з'єднає" Дніпро та Харків (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад руху поїзда №854:

  • відправлення з Дніпра - о 08:17;
  • прибуття до Харкова - о 12:29.

Розклад руху зворотного поїзда №853:

  • відправлення з Харкова (того ж дня) - о 15:30;
  • прибуття до Дніпра - о 19:41.
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Які зупинки передбачені на маршруті

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", в цілому на вищезгаданому маршруті передбачені такі шість зупинок:

  • "Синельникове-2";
  • "Павлоград-1";
  • "Лозова";
  • "Златопіль";
  • "Мерефа";
  • "Харків".

Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і ХарковомПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на поїзди №854 "Дніпро - Харків" та №853 "Харків - Дніпро" вже доступні:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • у розділі "Дальні".

"Подорожуйте разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Крім того, ми пояснювали, які послуги у вагонах - безкоштовні.

Читайте також, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах (перелік порушень і суми).

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