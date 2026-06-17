Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом
Вже незабаром доїхати з Дніпра до Харкова і назад стане простіше. "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд, який забезпечить пряме сполучення між містами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
З якого числа стартує новий рейс УЗ
У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із прямим сполученням між Дніпром та Харковом.
Зазначається, що такий крок:
- покращує сполучення між обласними центрами України;
- повертає важливий маршрут в оновленому форматі.
"Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 "Дніпро - Харків - Дніпро", - повідомили пасажирам.
Уточнюється, що новий регіональний рейс стартує з 19 червня.
Розклад руху нового регіонального поїзда
Українцям розповіли, що переваги такого регіонального поїзда очевидні, адже з Дніпра до Харкова - лише чотири години в дорозі.
"Кілька годин - для вирішення своїх справ і повернення того ж дня", - констатували в УЗ.
Новий регіональний поїзд "з'єднає" Дніпро та Харків (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Розклад руху поїзда №854:
- відправлення з Дніпра - о 08:17;
- прибуття до Харкова - о 12:29.
Розклад руху зворотного поїзда №853:
- відправлення з Харкова (того ж дня) - о 15:30;
- прибуття до Дніпра - о 19:41.
Які зупинки передбачені на маршруті
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", в цілому на вищезгаданому маршруті передбачені такі шість зупинок:
- "Синельникове-2";
- "Павлоград-1";
- "Лозова";
- "Златопіль";
- "Мерефа";
- "Харків".
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на поїзди №854 "Дніпро - Харків" та №853 "Харків - Дніпро" вже доступні:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- у розділі "Дальні".
"Подорожуйте разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.
Крім того, ми пояснювали, які послуги у вагонах - безкоштовні.
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