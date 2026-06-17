Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом

Вже незабаром доїхати з Дніпра до Харкова і назад стане простіше. "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд, який забезпечить пряме сполучення між містами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

З якого числа стартує новий рейс УЗ

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із прямим сполученням між Дніпром та Харковом.

Зазначається, що такий крок:

покращує сполучення між обласними центрами України;

повертає важливий маршрут в оновленому форматі.

"Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 "Дніпро - Харків - Дніпро", - повідомили пасажирам.

Уточнюється, що новий регіональний рейс стартує з 19 червня.

Розклад руху нового регіонального поїзда

Українцям розповіли, що переваги такого регіонального поїзда очевидні, адже з Дніпра до Харкова - лише чотири години в дорозі.

"Кілька годин - для вирішення своїх справ і повернення того ж дня", - констатували в УЗ.

Новий регіональний поїзд "з'єднає" Дніпро та Харків (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад руху поїзда №854:

відправлення з Дніпра - о 08:17;

прибуття до Харкова - о 12:29.

Розклад руху зворотного поїзда №853:

відправлення з Харкова (того ж дня) - о 15:30;

прибуття до Дніпра - о 19:41.

Які зупинки передбачені на маршруті

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", в цілому на вищезгаданому маршруті передбачені такі шість зупинок:

"Синельникове-2";

"Павлоград-1";

"Лозова";

"Златопіль";

"Мерефа";

"Харків".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на поїзди №854 "Дніпро - Харків" та №853 "Харків - Дніпро" вже доступні:

у застосунку "Укрзалізниці";

у розділі "Дальні".

"Подорожуйте разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.