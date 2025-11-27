"Укрзалізниця" запускає прямий рейс Берегове-Будапешт: коли стартують поїзди

Сполучення запрацює з 14 грудня

З 14 грудня поїзд №36/35, 32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь - це аеропорт Будапешта - та Чоп.

Також запускають додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп). Він дасть змогу у місті Захонь пересідати на будь-який регулярний рейс угорської залізниці у напрямку Будапешта.

Нове сполучення запрацює з 14 грудня (скриншот)

"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.

Більшість міжнародних поїздів відправлятиметься у напрямку Польщі: три до Перемишля, один - до Хелма. А внутрішні відправлятимуться: