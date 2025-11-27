UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" запускає прямий рейс Берегове-Будапешт: коли стартують поїзди

З 14 грудня запрацює нове сполучення Берегове-Будапешт (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Закарпатське Берегове вперше отримає пряме сполучення з угорською столицею. Новозбудована європейська колія дозволить поєднати Берегове та Чоп із Будапештом і Ньїредьгазою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Сполучення запрацює з 14 грудня

З 14 грудня поїзд №36/35, 32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь - це аеропорт Будапешта - та Чоп.

Також запускають додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп). Він дасть змогу у місті Захонь пересідати на будь-який регулярний рейс угорської залізниці у напрямку Будапешта.

Нове сполучення запрацює з 14 грудня (скриншот)

"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.

Більшість міжнародних поїздів відправлятиметься у напрямку Польщі: три до Перемишля, один - до Хелма. А внутрішні відправлятимуться: 

  • Барвінкове (Краматорськ) - Чоп
  • Кривий Ріг - Івано-Франківськ
  • Харків - Ужгород

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Коригування розкладів торкнуться Полтавської, Київської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі тимчасово не курсуватимуть.

Читайте також про те, що міжнародні поїздки "Укрзалізницею" стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

