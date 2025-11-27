"Укрзалізниця" запускає прямий рейс Берегове-Будапешт: коли стартують поїзди

Закарпатське Берегове вперше отримає пряме сполучення з угорською столицею. Новозбудована європейська колія дозволить поєднати Берегове та Чоп із Будапештом і Ньїредьгазою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
З 14 грудня поїзд №36/35, 32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь - це аеропорт Будапешта - та Чоп.
Також запускають додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп). Він дасть змогу у місті Захонь пересідати на будь-який регулярний рейс угорської залізниці у напрямку Будапешта.
"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.
Більшість міжнародних поїздів відправлятиметься у напрямку Польщі: три до Перемишля, один - до Хелма. А внутрішні відправлятимуться:
Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Коригування розкладів торкнуться Полтавської, Київської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі тимчасово не курсуватимуть.
Читайте також про те, що міжнародні поїздки "Укрзалізницею" стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.