"Укрзализныця" запускает прямой рейс Берегово-Будапешт: когда стартуют поезда

Закарпатское Берегово впервые получит прямое сообщение с венгерской столицей. Нововыстроенная европейская колея позволит соединить Берегово и Чоп с Будапештом и Ньиредьгазой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
С 14 декабря поезд №36/35, 32/37 Будапешт - Ньиредьгаза - Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта - и Чоп.
Также запускают дополнительный региональный поезд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп). Он позволит в городе Захонь пересаживаться на любой регулярный рейс венгерской железной дороги в направлении Будапешта.
"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.
Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. А внутренние будут отправляться:
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях и отмене пригородных поездов в декабре из-за ремонтных работ в нескольких областях. Корректировки расписаний коснутся Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей - часть рейсов изменит маршрут или график, а некоторые временно не будут курсировать.
Читайте также о том, что международные поездки "Укрзализныцей" станут удобнее - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.