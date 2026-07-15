"Укрзалізниця" запускає новий рейс з особливим графіком
"Укрзалізниця" запускає додатковий рейс, який сполучить Львів, Луцьк та Рівне сучасним модернізованим рейковим автобусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Деталі нового маршруту та розклад
За інформацією перевізника, новий рейс розпочне роботу вже з 16 липня.
Модернізований рейковий автобус покликаний покращити та додати варіантів для сполучення між Львівською та Волинською областями.
Поїзди курсуватимуть за таким графіком:
- Поїзд №822 Львів - Луцьк - Рівне: відправлення о 09:35, прибуття до Луцька о 13:35, а до Рівного - о 14:36.
- Поїзд №821 Рівне - Луцьк - Львів: відправлення о 15:07, прибуття до Луцька о 16:17, а до Львова - о 20:10.
Де придбати квитки
Продаж проїзних документів уже відкрили. Пасажири можуть придбати квитки у касах залізничних вокзалів або скористатися мобільним застосунком "Укрзалізниці" у розділі "дальні".
Після завершення поїздки мандрівникам пропонують оцінити якість сервісу у застосунку.
Нові поїзди та правила подорожей від "УЗ"
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила ще три нові дитячі вагони, проте правила безкоштовного проїзду для дітей мають певні відмінності залежно від того, чи подорожує дитина в межах України, чи їде за кордон.
Крім того, для пасажирів залишаються актуальними особливі вимоги під час поїздок із чотирилапими друзями. Зокрема, існують чіткі інструкції про те, як подорожувати з тваринами в поїзді і які довідки та умови перевезення вимагатимуть залежно від розміру улюбленця.
Також залізничний перевізник продовжує розширювати мережу цікавих рейсів. Нещодавно стало відомо, що "УЗ" запускає додатковий літературний поїзд Frontera Express до Луцька, який з'єднає столицю з північно-західним регіоном спеціально до проведення масштабного культурного фестивалю.