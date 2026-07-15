"Укрзалізниця" запускає новий рейс з особливим графіком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Укрзалізниці".

Продаж проїзних документів уже відкрили. Пасажири можуть придбати квитки у касах залізничних вокзалів або скористатися мобільним застосунком "Укрзалізниці" у розділі "дальні".

Модернізований рейковий автобус покликаний покращити та додати варіантів для сполучення між Львівською та Волинською областями.

Нові поїзди та правила подорожей від "УЗ"

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила ще три нові дитячі вагони, проте правила безкоштовного проїзду для дітей мають певні відмінності залежно від того, чи подорожує дитина в межах України, чи їде за кордон.

Крім того, для пасажирів залишаються актуальними особливі вимоги під час поїздок із чотирилапими друзями. Зокрема, існують чіткі інструкції про те, як подорожувати з тваринами в поїзді і які довідки та умови перевезення вимагатимуть залежно від розміру улюбленця.

Також залізничний перевізник продовжує розширювати мережу цікавих рейсів. Нещодавно стало відомо, що "УЗ" запускає додатковий літературний поїзд Frontera Express до Луцька, який з'єднає столицю з північно-західним регіоном спеціально до проведення масштабного культурного фестивалю.