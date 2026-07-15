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"Укрзализныця" запускает новый рейс с особым графиком

19:12 15.07.2026 Ср
2 мин
Новый маршрут соединит сразу три областных центра
aimg Сергей Козачук
"Укрзализныця" запускает новый рейс с особым графиком Фото: "Укрзализныця" запускает новый рейс на Западе Украины (ukrinform.ua)
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"Укрзализныця" запускает дополнительный рейс, который сообщит Львов, Луцк и Ровно современным модернизированным рельсовым автобусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Детали нового маршрута и расписание

По информации перевозчика, новый рейс приступит к работе уже с 16 июля.

Модернизированный рельсовый автобус призван улучшить и добавить варианты сообщения между Львовской и Волынской областями.

Поезда будут курсировать по следующему графику:

  • Поезд №822 Львов - Луцк - Ровно: отправление в 09:35, прибытие в Луцк в 13:35, а в Ровно - в 14:36.
  • Поезд №821 Ровно - Луцк - Львов : отправление в 15:07, прибытие в Луцк в 16:17, а во Львов - в 20:10.

Где купить билеты

Продажа проездных документов уже открыта. Пассажиры могут купить билеты в кассах железнодорожных вокзалов или воспользоваться мобильным приложением "Укрзализныци" в разделе "дальні".

После завершения поездки путешественникам предлагают оценить качество сервиса в приложении.

Новые поезда и правила путешествий от "УЗ"

Напомним, ранее Укрзализныця запустила еще три новых детских вагона, однако правила бесплатного проезда для детей имеют определенные отличия в зависимости от того, путешествует ли ребенок в пределах Украины, или едет за границу.

Кроме того, для пассажиров остаются актуальными особые требования при поездках с четырехлапыми друзьями. В частности, существуют четкие инструкции о том, как путешествовать с животными в поезде и какие справки и условия перевозки потребуют в зависимости от размера любимца.

Также железнодорожный перевозчик продолжает расширять сеть интересных рейсов. Недавно стало известно, что УЗ запускает дополнительный литературный поезд Frontera Express в Луцк, который соединит столицу с северо-западным регионом специально к проведению масштабного культурного фестиваля.

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