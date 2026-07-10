Безкоштовно, але не для всіх: як працюють правила проїзду в дитячих вагонах "Укрзалізниці"

В Україні вирушили у рейси ще три нові дитячі вагони. Вік дітей для безкоштовних подорожей у нових вагонах відрізнятиметься для поїздок по Україні та за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал "Укрзалізниці".

Особливості та комфорт для малечі

Нові вагони створили у партнерстві "Укрзалізниці" та Visa. Вони спроєктовані з урахуванням потреб сімей і за своєю концепцією не мають аналогів у світі.

В компанії зазначають, що за комфорт і безпеку тут відповідають:

дитячі поручні та пом’якшені обмежувачі на верхніх полицях

манежі для гри та сну

вбиральні зі сповивальними столиками, сходинками та спеціальними дитячими сидіннями

безпечні підігрівачі для дитячого харчування у провідників

"Ми дуже любимо створювати проєкти, які дарують українським родинам унікальний досвід, емоції та турботу, продуману до дрібниць", - наголошують в "Укрзалізниці".

Для малечі розробили спеціальне дитяче меню, а атмосферу поїздки доповнює тематичний дизайн у стилі казкового лісу. Його герої навчають дітей фінансової грамотності. Також у вагонах є тематична постіль та традиційна вечірня аудіоказка.

Фото: дитячі вагони "Укрзалізниці" (t.me/UkrzalInfo)

Куди курсують дитячі вагони та скільки коштує квиток

Разом із новинками парк компанії тепер налічує 16 дитячих вагонів. Вони курсують на найпопулярніших маршрутах.

Зокрема, поїзди їздять до:

Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода

карпатських містечок від Яремче до Рахова, а також Трускавця

закордонних міст - польського Холма та молдовського Кишинева

Проїзд для дорослих у цих вагонах коштує так само, як і в інших вагонах аналогічного класу. Діти до 13 років включно подорожують за дитячим квитком зі знижкою, а немовлята - безкоштовно.

При цьому правила безкоштовного проїзду малечі без окремого місця відрізняються залежно від напрямку: