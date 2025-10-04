"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: коли почне курсувати

Нагадаємо, 12 вересня з Ужгорода євроколією вирушили перші прямі поїзди до Європи. Цей запуск відкриває "нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом".

Раніше ми розповідали, що в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснювали, що і коли може змінитись для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.