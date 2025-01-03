Знижки і пільги від "Укрзалізниці". Як пасажири можуть економити на квитках

"Укрзалізниця" пропонує своїм пасажирам програму лояльності, яка дозволяє економити на квитках. Також компанія надає деяким категоріям населення право на пільговий проїзд.

РБК-Україна із посиланням на " Укрзалізницю " розповідає про те, як можна економити на поїздках.

Коли квитки найдешевші

У певні дні тижня "Укрзалізниця" знижує вартість квитків на потяги та Інтерсіті (+), а у деякі - підвищує.

Квитки на потяги:

понеділок, четвер, субота - базовий тариф, без змін

вівторок і середа - знижка 10%

п’ятниця та неділя - націнка 10%

Квитки на Інтерсіті (+):

вівторок - 15% на І клас Інтерсіті+, та -10% на Інтесіті (І і ІІ класи)

середа - 10% на І клас Інтерсіті+ та -10% на Інтесіті (І і ІІ класи)

четвер - 10% на ІІ клас Інтерсіті+

субота - 10% на І і ІІ клас Інтерсіті+

Вартість квитка на потяг Київ-Львів № 91 у неділю і вівторок відрізняється більш як на 100 гривень (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Як отримувати знижки на Інтерсіті+

"Укрзалізниця" надає знижку 10% при купівлі квитків на Інтерсіті+ одразу "туди-назад". Пропозиція діє на І і ІІ клас.

При оформленні квитків за 20-15 діб до відправлення на І клас Інтерсіті+ надається знижка -10%, далі діє базовий тариф, а от за 4-2 доби ціна зростає на +10%, а за 1 добу на +15%. При цьому ціни на ІІ клас та Інтерсіті не змінюються. Важливо, що знижка (або підвищення) нараховується лише на плацкартну частину квитка.

Знижки на Інтерсіті+ діють одночасно і сумуються.

Коли найвигідніше купувати квитки на Інтерсіті+ (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Як збирати бонуси за квитки на Інтерсіті+

Пасажири можуть отримувати бонуси за купівлю квитків на Інтерсіті+. Для цього потрібно зареєструватись у бонусній програмі на сайті "Укрзалізниці", купувати квитки на Інтерсіті+ І класу, накопичувати бонуси та згодом їх використовувати при наступних покупках.

1 бонус нараховуються за кожні 10 гривень вартості плацкарти, бонусами можна скористатись після купівлі 9 квитків Інтерсіті+. Їх кількість можна перевіряти у мобільному застосунку УЗ.

Як отримати бонуси за поїздки (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Хто має право на пільговий проїзд

"Укрзалізниця" також надає пільги на проїзд деяким категоріям населення. Зокрема, діти до 6 років можуть безкоштовно подорожувати з дорослими без надання окремого місця. У віці від 6-14 років при оформленні квитка діє знижка - 25%.

Студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів надається знижка 50% у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення та регіональних поїздів. Знижка не діє на СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд".

Людям з інвалідністю та особам, які їх супроводжують (І група) надається 50% знижки вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні.

Особи з інвалідністю внаслідок війни (І і ІІ групи) - можуть раз у рік скористатись можливістю безплатного проїзду ("туди-назад") та отримати знижку 50% знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому сполученні. Особам з інвалідністю внаслідок війни (ІІІ група) надається право безкоштовного проїзду "туди-назад" раз на два роки, і 1 раз на рік можливість отримати 50% знижки на квитки "туди-назад". А в період з 1 жовтня до 15 травня діє знижка 50%.

Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд 1 раз на два роки на квитки "туди-назад" або отримати 50% знижки на проїзд 1 раз на рік "туди-назад".

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби можуть 1 раз на два роки скористатись правом на безкоштовний проїзд "туди-назад" або 1 раз на рік придбати квитки "туди-назад" зі 50% знижкою.

Як купити пільговий квиток (скриншот сайту "Укрзалізниці")

Для придбання пільгового квитка потрібно мати документи, які підтверджують право на знижку. Під час його оформлення онлайн потрібно ввести серію та номер відповідного документа. У вікні пошуку сайт УЗ запропонує опцію "додати пільгу", натиснувши цю кнопку система видасть список пільгових категорій, із яких треба вибрати ту, під яку потрапляє пасажир.

Коли повертати квиток, аби найменше втратити грошей

Якщо поїздка з якихось причин скасовується, то пасажирам потрібно здати квиток якомога раніше, аби повернути максимальну суму грошей за нього.

Скільки повертають грошей при здачі квитка: