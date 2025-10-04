"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: когда начнет курсировать

Напомним, 12 сентября из Ужгорода по евроколеи отправились первые прямые поезда в Европу. Этот запуск открывает "новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом".

Ранее мы рассказывали, что в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объясняли, что и когда может измениться для пассажиров.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.