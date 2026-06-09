"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати

"Укрзалізниця" впроваджує новий графік руху поїздів, який запрацює з 28 червня 2026 року. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
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Найбільші корективи стосуються сполучення з гірськими районами та зручності для пасажирів на популярних напрямках:
З кінця червня вводиться низка нових сполучень, зокрема:
В "Укрзалізниці" наголошують, що оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу, оскільки кількість вагонів не збільшилася.
Пасажирам рекомендують перевіряти наявність квитків у застосунку та на офіційному сайті перевізника.
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