"Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів: куди тепер буде простіше доїхати

Головне: Оновлення графіка: з 28 червня додано 12 нових рейсів, 8 поїздів переведено на щоденний режим курсування, а 3 маршрути суттєво прискорено.

з 28 червня додано 12 нових рейсів, 8 поїздів переведено на щоденний режим курсування, а 3 маршрути суттєво прискорено. Гірський акцент: чотири маршрути подовжено до гірських станцій (Рахів, Ясіня).

чотири маршрути подовжено до гірських станцій (Рахів, Ясіня). Флагманський маршрут: поїзд №1/2 "Єдність" сполученням Харків - Рахів стане найдовшим в Україні (1325 км).

поїзд №1/2 "Єдність" сполученням Харків - Рахів стане найдовшим в Україні (1325 км). Продаж квитків: відкривається сьогодні, 9 червня. Компанія попереджає, що через поступове оновлення системи частина нових рейсів стане доступною протягом найближчої доби.

Основні зміни у розкладі

Найбільші корективи стосуються сполучення з гірськими районами та зручності для пасажирів на популярних напрямках:

Харків - Рахів: поїзд №1/2 подовжено до Рахова. Це найдовший маршрут, що включає жіночий та дитячий вагони.

поїзд №1/2 подовжено до Рахова. Це найдовший маршрут, що включає жіночий та дитячий вагони. Київ - Рахів: поїзд №55/56 переведено на щоденний графік курсування.

поїзд №55/56 переведено на щоденний графік курсування. Київ - Ужгород ("Сакура"): змінено час відправлення з Києва (23:28) та прибуття назад (06:09).

змінено час відправлення з Києва (23:28) та прибуття назад (06:09). Харків - Ужгород: поїзд №113/114 курсуватиме через день, а маршрут поїзда №45/46 пролягатиме через Поділля, забезпечуючи сполучення для вінничан, хмельничан та тернополян.

поїзд №113/114 курсуватиме через день, а маршрут поїзда №45/46 пролягатиме через Поділля, забезпечуючи сполучення для вінничан, хмельничан та тернополян. Подовження маршрутів: поїзди №137/138 Київ - Ясіня та №142/141 Чернігів - Ясіня тепер доїжджатимуть до Ясіні замість Івано-Франківська.

Нові рейси

З кінця червня вводиться низка нових сполучень, зокрема:

Нічний експрес №83/84 Дніпро - Мукачево.

Денний поїзд №153/154 Дніпро - Одеса.

№157/158 Київ - Івано-Франківськ.

№210/209 Миколаїв - Івано-Франківськ.

№229/230 Харків - Кременчук (з 29 червня).

В "Укрзалізниці" наголошують, що оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу, оскільки кількість вагонів не збільшилася.

Пасажирам рекомендують перевіряти наявність квитків у застосунку та на офіційному сайті перевізника.