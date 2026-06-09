"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать

"Укрзализныця" внедряет новый график движения поездов, который заработает с 28 июня 2026 года. Компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Главное:
Наибольшие коррективы касаются сообщения с горными районами и удобства для пассажиров на популярных направлениях:
С конца июня вводится ряд новых сообщений, в частности:
В "Укрзализныце" отмечают, что обновление графика стало возможным благодаря оптимизации имеющегося подвижного состава, поскольку количество вагонов не увеличилось.
Пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов в приложении и на официальном сайте перевозчика.
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