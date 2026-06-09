"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать

Главное: Обновление графика: с 28 июня добавлено 12 новых рейсов, 8 поездов переведены на ежедневный режим курсирования, а 3 маршрута существенно ускорены.

с 28 июня добавлено 12 новых рейсов, 8 поездов переведены на ежедневный режим курсирования, а 3 маршрута существенно ускорены. Горный акцент: четыре маршрута продлены до горных станций (Рахов, Ясиня).

четыре маршрута продлены до горных станций (Рахов, Ясиня). Флагманский маршрут: поезд №1/2 "Единство" сообщением Харьков - Рахов станет самым длинным в Украине (1325 км).

поезд №1/2 "Единство" сообщением Харьков - Рахов станет самым длинным в Украине (1325 км). Продажа билетов: открывается сегодня, 9 июня. Компания предупреждает, что из-за постепенного обновления системы часть новых рейсов станет доступной в течение ближайших суток.

Основные изменения в расписании

Наибольшие коррективы касаются сообщения с горными районами и удобства для пассажиров на популярных направлениях:

Харьков - Рахов: поезд №1/2 продлен до Рахова. Это самый длинный маршрут, включающий женский и детский вагоны.

поезд №1/2 продлен до Рахова. Это самый длинный маршрут, включающий женский и детский вагоны. Киев - Рахов: поезд №55/56 переведен на ежедневный график курсирования.

поезд №55/56 переведен на ежедневный график курсирования. Киев - Ужгород ("Сакура"): изменено время отправления из Киева (23:28) и прибытия обратно (06:09).

изменено время отправления из Киева (23:28) и прибытия обратно (06:09). Харьков - Ужгород: поезд №113/114 будет курсировать через день, а маршрут поезда №45/46 будет пролегать через Подолье, обеспечивая сообщение для винничан, хмельничан и тернополян.

поезд №113/114 будет курсировать через день, а маршрут поезда №45/46 будет пролегать через Подолье, обеспечивая сообщение для винничан, хмельничан и тернополян. Удлинение маршрутов: поезда №137/138 Киев - Ясиня и №142/141 Чернигов - Ясиня теперь будут доезжать до Ясини вместо Ивано-Франковска.

Новые рейсы

С конца июня вводится ряд новых сообщений, в частности:

Ночной экспресс №83/84 Днепр - Мукачево.

Дневной поезд №153/154 Днепр - Одесса.

№157/158 Киев - Ивано-Франковск.

№210/209 Николаев - Ивано-Франковск.

№229/230 Харьков - Кременчуг (с 29 июня).

В "Укрзализныце" отмечают, что обновление графика стало возможным благодаря оптимизации имеющегося подвижного состава, поскольку количество вагонов не увеличилось.

Пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов в приложении и на официальном сайте перевозчика.