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"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать

18:16 09.06.2026 Вт
2 мин
Когда откроют продажу билетов на новые рейсы?
aimg Василина Копытко
"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать Новый график заработает с 28 июня (фото: Getty Images)
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"Укрзализныця" внедряет новый график движения поездов, который заработает с 28 июня 2026 года. Компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Главное:

  • Обновление графика: с 28 июня добавлено 12 новых рейсов, 8 поездов переведены на ежедневный режим курсирования, а 3 маршрута существенно ускорены.
  • Горный акцент: четыре маршрута продлены до горных станций (Рахов, Ясиня).
  • Флагманский маршрут: поезд №1/2 "Единство" сообщением Харьков - Рахов станет самым длинным в Украине (1325 км).
  • Продажа билетов: открывается сегодня, 9 июня. Компания предупреждает, что из-за постепенного обновления системы часть новых рейсов станет доступной в течение ближайших суток.

Основные изменения в расписании

Наибольшие коррективы касаются сообщения с горными районами и удобства для пассажиров на популярных направлениях:

  • Харьков - Рахов: поезд №1/2 продлен до Рахова. Это самый длинный маршрут, включающий женский и детский вагоны.
  • Киев - Рахов: поезд №55/56 переведен на ежедневный график курсирования.
  • Киев - Ужгород ("Сакура"): изменено время отправления из Киева (23:28) и прибытия обратно (06:09).
  • Харьков - Ужгород: поезд №113/114 будет курсировать через день, а маршрут поезда №45/46 будет пролегать через Подолье, обеспечивая сообщение для винничан, хмельничан и тернополян.
  • Удлинение маршрутов: поезда №137/138 Киев - Ясиня и №142/141 Чернигов - Ясиня теперь будут доезжать до Ясини вместо Ивано-Франковска.

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Новые рейсы

С конца июня вводится ряд новых сообщений, в частности:

  • Ночной экспресс №83/84 Днепр - Мукачево.
  • Дневной поезд №153/154 Днепр - Одесса.
  • №157/158 Киев - Ивано-Франковск.
  • №210/209 Николаев - Ивано-Франковск.
  • №229/230 Харьков - Кременчуг (с 29 июня).

В "Укрзализныце" отмечают, что обновление графика стало возможным благодаря оптимизации имеющегося подвижного состава, поскольку количество вагонов не увеличилось.

Пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов в приложении и на официальном сайте перевозчика.

Читайте также о том, когда и за что могут оштрафовать пассажиров в поездах - перечень нарушений и суммы.

Ранее мы писали о том, как экономить на билетах УЗ по новым правилам, а еще - какие услуги в вагонах являются бесплатными.

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