"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать

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"Укрзализныця" внедряет новый график движения поездов, который заработает с 28 июня 2026 года. Компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.