"Укрзализныця" запускает летний график поездов: куда теперь будет проще доехать
"Укрзализныця" внедряет новый график движения поездов, который заработает с 28 июня 2026 года. Компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Главное:
- Обновление графика: с 28 июня добавлено 12 новых рейсов, 8 поездов переведены на ежедневный режим курсирования, а 3 маршрута существенно ускорены.
- Горный акцент: четыре маршрута продлены до горных станций (Рахов, Ясиня).
- Флагманский маршрут: поезд №1/2 "Единство" сообщением Харьков - Рахов станет самым длинным в Украине (1325 км).
- Продажа билетов: открывается сегодня, 9 июня. Компания предупреждает, что из-за постепенного обновления системы часть новых рейсов станет доступной в течение ближайших суток.
Основные изменения в расписании
Наибольшие коррективы касаются сообщения с горными районами и удобства для пассажиров на популярных направлениях:
- Харьков - Рахов: поезд №1/2 продлен до Рахова. Это самый длинный маршрут, включающий женский и детский вагоны.
- Киев - Рахов: поезд №55/56 переведен на ежедневный график курсирования.
- Киев - Ужгород ("Сакура"): изменено время отправления из Киева (23:28) и прибытия обратно (06:09).
- Харьков - Ужгород: поезд №113/114 будет курсировать через день, а маршрут поезда №45/46 будет пролегать через Подолье, обеспечивая сообщение для винничан, хмельничан и тернополян.
- Удлинение маршрутов: поезда №137/138 Киев - Ясиня и №142/141 Чернигов - Ясиня теперь будут доезжать до Ясини вместо Ивано-Франковска.
Новые рейсы
С конца июня вводится ряд новых сообщений, в частности:
- Ночной экспресс №83/84 Днепр - Мукачево.
- Дневной поезд №153/154 Днепр - Одесса.
- №157/158 Киев - Ивано-Франковск.
- №210/209 Николаев - Ивано-Франковск.
- №229/230 Харьков - Кременчуг (с 29 июня).
В "Укрзализныце" отмечают, что обновление графика стало возможным благодаря оптимизации имеющегося подвижного состава, поскольку количество вагонов не увеличилось.
Пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов в приложении и на официальном сайте перевозчика.
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