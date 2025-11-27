ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов: куда и когда начнут курсировать

Четверг 27 ноября 2025 12:48
UA EN RU
"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов: куда и когда начнут курсировать Фото: "Укрзализныця" изменила график движения поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие новые поезда запустят

Во внутреннем сообщении появятся три новых маршрута:

  • Поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково - Чоп. В компании отмечают, что это будет новый рейс для жителей Донецкой области, которая сейчас сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной. Поезд позволит быстрее добираться реабилитационных центров Карпат и Закарпатья, а также международного хаба в Чопе.
  • Поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск соединит центральную Украину с Прикарпатьем и туристическими направлениями запада.
  • Обновлен маршрут №113/114 Харьков - Ужгород. Бывший "бахмутский" поезд продлили до Закарпатья. Он станет ключевым сообщением для Полесья, Волыни и Сумской области, обеспечивая прямой доступ к горным курортам.

Также в "Укрзализныце" отмечают, что в направлении Карпат предусмотрено уже более 40 рейсов, более половины - из прифронтовых областей.

Новые международные сообщения

"Укрзализныця" открывает 8 новых международных рейсов, большинство - в направлении Польши:

  • три поезда в Перемышль;
  • один - в Хелм.

В сообщении говорится, что новые маршруты стали возможными благодаря закупке вагонов в рамках госпрограммы обновления подвижного состава.

УЗ обещает большее количество мест

На постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов - Ворохта на современном дизель-поезде ДПКр-3. Он обеспечит удобные пересадки на период горнолыжного сезона и останется одним из самых популярных рейсов для поездок в Карпаты.

Летом "Укрзализныця" протестировала использование дневных оборотных поездов и смогла увеличить количество мест в пиковые дни на более 7 000 дополнительных посадок в сутки. Эта модель легла в основу графика на 2026 год.

В следующем году компания увеличит предложение мест в пиковые периоды на 20% и обеспечит пассажирам дополнительные 2 млн мест в год.

Продажа билетов по новому графику на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях и отмене пригородных поездов в декабре из-за ремонтных работ в нескольких областях. Корректировки расписаний коснутся Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей - часть рейсов изменит маршрут или график, а некоторые временно не будут курсировать.

Также мы писали, что правительство разрешило проводить пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов, что значительно сократит время остановок на границе. Сначала новый формат заработает с января на маршрутах Киев-Перемышль и Киев-Хелм, которыми ежемесячно пользуются более 130 тысяч пассажиров. В дальнейшем систему планируют распространить на другие международные поезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины