"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов: куда и когда начнут курсировать

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Какие новые поезда запустят

Во внутреннем сообщении появятся три новых маршрута:

Поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково - Чоп. В компании отмечают, что это будет новый рейс для жителей Донецкой области, которая сейчас сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной. Поезд позволит быстрее добираться реабилитационных центров Карпат и Закарпатья, а также международного хаба в Чопе.

В компании отмечают, что это будет новый рейс для жителей Донецкой области, которая сейчас сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной. Поезд позволит быстрее добираться реабилитационных центров Карпат и Закарпатья, а также международного хаба в Чопе. Поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск соединит центральную Украину с Прикарпатьем и туристическими направлениями запада.

соединит центральную Украину с Прикарпатьем и туристическими направлениями запада. Обновлен маршрут №113/114 Харьков - Ужгород. Бывший "бахмутский" поезд продлили до Закарпатья. Он станет ключевым сообщением для Полесья, Волыни и Сумской области, обеспечивая прямой доступ к горным курортам.

Также в "Укрзализныце" отмечают, что в направлении Карпат предусмотрено уже более 40 рейсов, более половины - из прифронтовых областей.

Новые международные сообщения

"Укрзализныця" открывает 8 новых международных рейсов, большинство - в направлении Польши:

три поезда в Перемышль;

один - в Хелм.

В сообщении говорится, что новые маршруты стали возможными благодаря закупке вагонов в рамках госпрограммы обновления подвижного состава.

УЗ обещает большее количество мест

На постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов - Ворохта на современном дизель-поезде ДПКр-3. Он обеспечит удобные пересадки на период горнолыжного сезона и останется одним из самых популярных рейсов для поездок в Карпаты.

Летом "Укрзализныця" протестировала использование дневных оборотных поездов и смогла увеличить количество мест в пиковые дни на более 7 000 дополнительных посадок в сутки. Эта модель легла в основу графика на 2026 год.

В следующем году компания увеличит предложение мест в пиковые периоды на 20% и обеспечит пассажирам дополнительные 2 млн мест в год.

Продажа билетов по новому графику на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте "Укрзализныци".