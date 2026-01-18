"Укрзалізниця" вивозить мешканців прифронтових регіонів: куди вони виїжджають

Упродовж 2025 року "Укрзалізниця" евакуювала з прифронтових територій 11 тисяч людей. Найбільше - з Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.
Згідно з підрахунками відомства, упродовж 2025 року "Укрзалізниця" вивезла з прифронтових територій 11 тисяч людей. Найбільша кількість - 950 осіб - була евакуйована у серпні з Донецької області.
Найбільш затребуваними напрямками евакуаційних рейсів залишаються:
Цього року "Укрзалізниця" продовжує евакуювати пасажирів із прифронтових регіонів.
Спільно з благодійною організацією "Схід SOS" було вивезено 80 людей із населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де через постійні обстріли проживання стало небезпечним.
Зокрема, 20 маломобільних громадян доставлено до закладів охорони здоров’я у Києві, Львові та Житомирі.
Ще 20 дітей разом із батьками прибули до Мукачевого, де родини отримали можливість тимчасово перебувати в безпечніших умовах.
"Пасажирів доправляють до західних регіонів України, де представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації оперативно допомагають із розселенням та першочерговими потребами", - інформують у Міністерстві.
Раніше влада інформувала про наміри провести примусову евакуацію понад трьох тисяч дітей разом із родинами з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей.
Водночас у населених пунктах Донецької області, що належать до зони активних бойових дій, станом на грудень 2025 року залишались близько 13,8 тисячі цивільних. Йдеться, зокрема, про Покровську громаду та місто Костянтинівка.
Наразі на території України функціонує 20 транзитних центрів у різних регіонах. Безпосередньо в прифронтових районах евакуаційні заходи забезпечують спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" та підрозділ Національної поліції "Білий янгол".
Крім того, раніше ухвалювалися рішення про обов’язкову евакуацію жителів 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, а також про вивезення дітей із 19 населених пунктів Донецької області та маломобільних громадян із Запорізької області до безпечніших регіонів країни.