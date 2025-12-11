У Покровську та Костянтинівці залишаються цивільні мешканці, - Донецька ОДА

Зокрема, за даними представника департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Дмитра Петліна, у місті Костянтинівка наразі залишаються проживати майже 4 тисячі жителів. За тиждень, що минув, з громади були евакуйовані понад 300 людей.



З Покровська та Покровської громади за тиждень не було евакуйовано жодної людини. За останніми даними, в місті залишається 1250 цивільних.



На підконтрольній території Донеччини залишаються 12 642 дитини. У двох населених пунктах, де наразі триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, проживають 383 дитини.

У місті Дружківка залишаються 379 дітей, у селищі Комишуваха Краматорської громади – 4 дитини.



Як повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова, за минулий тиждень вдалось вивезти 38 дітей, з них одна – з селища Комишуваха, інші – з Дружківки.



Загалом, відзначають у Донецькій ОДА, останніми днями спостерігається зменшення бажаючих виїжджати за межі Донецької області.