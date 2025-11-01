Евакуація з прифронтових територій: за 5 місяців виїхали понад 120 тисяч людей

За 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook .

Міністерство наводить дані щодо евакуації по областях:

найбільше людей - понад 84 тисячі - евакуйовано із Донецької області;

Дніпропетровська область - понад 23,9 тисячі людей;

Харківська область - 5,1 тисяч людей;

Сумська область - понад 4 тисячі осіб;

Херсонська область - 3,45 тисяч людей;

Запорізька область - понад 800 людей.

Повідомляється, що зараз в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах.

Там люди мають змогу отримати комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

У міністерстві зазначають, що після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Їх в Україні налічується понад 1100. Вони забезпечують 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Майже 10% місць нині залишаються вільними, зазначають у відомстві.

Безпосередньо на прифронтових територіях на евакуації працюють спеціалізовані підрозділи - групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".