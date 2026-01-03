Примусову евакуацію оголосили в 58 населених пунктах: про які області йдеться

З прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей примусово евакуюють понад 3 тисяч дітей разом із батьками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - мністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу в Telegram .

Рішення було ухвалено через складну безпекову ситуацію.

Як повідомляється, у Запорізькій області планують евакуювати 651 дитину з чотирьох населених пунктів двох громад.

У Дніпропетровській області йдеться про евакуацію 2 463 дітей із 40 населених пунктів п'яти громад.

Також 30 грудня в Чернігівській області оголосили обов’язкову евакуацію в 14 населених пунктах: у трьох її вже завершили, ще в 11 вона триває.

Загалом, за даними міністра, із 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних регіонів уже евакуювали близько 150 тисяч людей, серед яких майже 18 тисяч дітей і понад 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю.

Для координації процесу працюють 17 транзитних центрів, де евакуйовані отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також підтримку з відновлення документів і оформлення виплат.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць.

Крім того, нагадав міністр, діє цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна отримати інформацію щодо евакуації, розміщення та допомоги для ВПО.