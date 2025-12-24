Вивозитимуть сім'ї з дітьми. На Донеччині оголосили евакуацію із 19 населених пунктів

Із 19 населених пунктів Донецької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram .

Цивільних продовжують евакуйовувати з Донеччини

"Завдання всіх служб, органів влади зробити процес евакуації максимально безпечним, зрозумілим для жителів і з підтримкою на всіх етапах", - йдеться у повідомленні.

Маломобільних осіб евакуюють із Запорізької області

Крім того, ухвалили рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області.

Мінсоцполітики та Мінфін опрацьовують фінансування для облаштування гідних і безпечних умов перебування людей на новому місці.

Усі евакуйовані отримують допомогу

"Усі евакуйовані приїздять до транзитних центрів, де отримують комплексну допомогу: медичну, гуманітарну, психологічну, юридичний та соціальний супровід. Допомагаємо з відновленням документів, оформленням виплат і пошуком подальшого розміщення", - додає Кулеба.

Для вимушених переселенців цілодобово працює гаряча лінія 15-48, де людям надають всю необхідну інформацію щодо евакуації, допомоги й розміщення.

За пів року евакуювали майже півтори сотні тисяч українців

З 1 червня з прифронтових територій уже евакуйовано понад 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей і понад 5 тисяч маломобільних людей.

"Це результат щоденної роботи рятувальників, поліції, громад, волонтерів і міжнародних партнерів. Координація всіх служб і партнерів залишається ключовою, щоб кожна людина отримала необхідну підтримку та допомогу", - наголошує Кулеба.