Вивозитимуть сім'ї з дітьми. На Донеччині оголосили евакуацію із 19 населених пунктів
Із 19 населених пунктів Донецької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram.
Цивільних продовжують евакуйовувати з Донеччини
"Завдання всіх служб, органів влади зробити процес евакуації максимально безпечним, зрозумілим для жителів і з підтримкою на всіх етапах", - йдеться у повідомленні.
Маломобільних осіб евакуюють із Запорізької області
Крім того, ухвалили рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області.
Мінсоцполітики та Мінфін опрацьовують фінансування для облаштування гідних і безпечних умов перебування людей на новому місці.
Усі евакуйовані отримують допомогу
"Усі евакуйовані приїздять до транзитних центрів, де отримують комплексну допомогу: медичну, гуманітарну, психологічну, юридичний та соціальний супровід. Допомагаємо з відновленням документів, оформленням виплат і пошуком подальшого розміщення", - додає Кулеба.
Для вимушених переселенців цілодобово працює гаряча лінія 15-48, де людям надають всю необхідну інформацію щодо евакуації, допомоги й розміщення.
За пів року евакуювали майже півтори сотні тисяч українців
З 1 червня з прифронтових територій уже евакуйовано понад 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей і понад 5 тисяч маломобільних людей.
"Це результат щоденної роботи рятувальників, поліції, громад, волонтерів і міжнародних партнерів. Координація всіх служб і партнерів залишається ключовою, щоб кожна людина отримала необхідну підтримку та допомогу", - наголошує Кулеба.
Читайте також про те, що 18 грудня у Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.
Раніше ми писали про те, що на території громад у Донецькій області, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються проживати 13 800 жителів. Зокрема, цивільні залишаються у Покровську та Костянтинівці.