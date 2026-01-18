RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзалізниця" вывозит жителей прифронтовых регионов: куда они выезжают

Фото: "Укрзалізниця" вывозит жителей прифронтовых регионов (Telegram Министерство развития общин и территорий)
Автор: Марина Балабан

В течение 2025 года "Укрзалізниця" эвакуировала с прифронтовых территорий 11 тысяч человек. Больше всего - из Донецкой области.

Согласно подсчетам ведомства, в течение 2025 года "Укрзалізниця" вывезла с прифронтовых территорий 11 тысяч человек. Наибольшее количество - 950 человек - было эвакуировано в августе из Донецкой области.

Наиболее востребованными направлениями эвакуационных рейсов остаются:

  • Запорожье - Львов
  • Павлоград - Львов
  • Херсон - Львов
  • Шостка - Киев

В этом году "Укрзалізниця" продолжает эвакуировать пассажиров из прифронтовых регионов.

Совместно с благотворительной организацией "Схід SOS" было вывезено 80 человек из населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, где из-за постоянных обстрелов проживание стало опасным.

В частности, 20 маломобильных граждан доставлены в учреждения здравоохранения в Киеве, Львове и Житомире.

Еще 20 детей вместе с родителями прибыли в Мукачево, где семьи получили возможность временно находиться в более безопасных условиях.

"Пассажиров доставляют в западные регионы Украины, где представители местной власти, волонтеры и гуманитарные организации оперативно помогают с расселением и первоочередными потребностями", - информируют в Министерстве.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Ранее власти информировали о намерениях провести принудительную эвакуацию более трех тысяч детей вместе с семьями из прифронтовых общин Запорожской и Днепропетровской областей.

В то же время в населенных пунктах Донецкой области, относящихся к зоне активных боевых действий, по состоянию на декабрь 2025 года оставались около 13,8 тысячи гражданских. Речь идет, в частности, о Покровской громаде и городе Константиновка.

Сейчас на территории Украины функционирует 20 транзитных центров в разных регионах. Непосредственно в прифронтовых районах эвакуационные мероприятия обеспечивают специализированные подразделения ГСЧС "Феникс" и подразделение Национальной полиции "Белый ангел".

Кроме того, ранее принимались решения об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области, а также о вывозе детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных граждан из Запорожской области в более безопасные регионы страны.

