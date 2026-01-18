"Укрзалізниця" вивозить мешканців прифронтових регіонів: куди вони виїжджають

Упродовж 2025 року "Укрзалізниця" евакуювала з прифронтових територій 11 тисяч людей. Найбільше - з Донецької області.

Згідно з підрахунками відомства, упродовж 2025 року "Укрзалізниця" вивезла з прифронтових територій 11 тисяч людей. Найбільша кількість - 950 осіб - була евакуйована у серпні з Донецької області.



Найбільш затребуваними напрямками евакуаційних рейсів залишаються:

Запоріжжя - Львів

Павлоград - Львів

Херсон - Львів

Шостка - Київ

Цього року "Укрзалізниця" продовжує евакуювати пасажирів із прифронтових регіонів.



Спільно з благодійною організацією "Схід SOS" було вивезено 80 людей із населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де через постійні обстріли проживання стало небезпечним.



Зокрема, 20 маломобільних громадян доставлено до закладів охорони здоров’я у Києві, Львові та Житомирі.

Ще 20 дітей разом із батьками прибули до Мукачевого, де родини отримали можливість тимчасово перебувати в безпечніших умовах.

"Пасажирів доправляють до західних регіонів України, де представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації оперативно допомагають із розселенням та першочерговими потребами", - інформують у Міністерстві.