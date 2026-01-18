"Укрзалізниця" вывозит жителей прифронтовых регионов: куда они выезжают

В течение 2025 года "Укрзалізниця" эвакуировала с прифронтовых территорий 11 тысяч человек. Больше всего - из Донецкой области.

Согласно подсчетам ведомства, в течение 2025 года "Укрзалізниця" вывезла с прифронтовых территорий 11 тысяч человек. Наибольшее количество - 950 человек - было эвакуировано в августе из Донецкой области.



Наиболее востребованными направлениями эвакуационных рейсов остаются:

Запорожье - Львов

Павлоград - Львов

Херсон - Львов

Шостка - Киев

В этом году "Укрзалізниця" продолжает эвакуировать пассажиров из прифронтовых регионов.



Совместно с благотворительной организацией "Схід SOS" было вывезено 80 человек из населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, где из-за постоянных обстрелов проживание стало опасным.



В частности, 20 маломобильных граждан доставлены в учреждения здравоохранения в Киеве, Львове и Житомире.

Еще 20 детей вместе с родителями прибыли в Мукачево, где семьи получили возможность временно находиться в более безопасных условиях.

"Пассажиров доставляют в западные регионы Украины, где представители местной власти, волонтеры и гуманитарные организации оперативно помогают с расселением и первоочередными потребностями", - информируют в Министерстве.