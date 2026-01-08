"Укрзализныця" рекордно обновила графики: билеты на поезда с 22 января - уже в продаже
Сегодня, 8 января, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после обновления всех графиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сколько времени потратила УЗ на обновление графиков
Украинцам рассказали, что "Укрзализныця" обновила все графики в рекордные сроки.
"Наши графисты в абсолютно рекордные сроки - за 7 дней - сделали работу, на которую по европейской практике отводится 5 месяцев", - подчеркнул глава правления УЗ Александр Перцовский.
В результате этих изменений, по его словам, национальный перевозчик "сможет вернуться к уже привычным для украинцев - и очень мотивирующим для наших европейских коллег - 91% своевременных прибытий".
"Несмотря на войну, мы приоритизируем своевременность", - отметил чиновник.
Сколько поездов УЗ поедут по измененному расписанию
В компании сообщили, что по измененному расписанию с 22 января поедут:
- 118 поездов дальнего следования;
- 62 пригородных поезда "Укрзализныци".
Это позволит национальному перевозчику:
- сделать необходимые корректировки по безопасности;
- нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке.
Где и когда открыли продажу билетов для пассажиров
Пассажирам рассказали, что сегодня (в четверг, 8 января) в приложении "Укрзализныци" открывается доступ:
- с 08:00 - к около 70% внутренних рейсов;
- с 09:00 - ко всем международным рейсам;
- до конца дня - к остальным рейсам УЗ (отправлением с 22 января).
"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов", - поделился с украинцами Перцовский.
В завершение он отметил, что "безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения - должны выйти на первый план".
"Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января", - подытожили в "Укрзализныце".
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
