Укрзалізниця перейде на авіамодель страхування: що це означає для людей

Укрзалізниця готова розглянути страхування пасажирів на кшталт авіаперевезень - щоб компенсувати затримки поїздів та шкоду здоров'ю.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на брифінгу.
УЗ готова спільно зі страховими компаніями розробити продукти для страхування пасажирів. Зокрема - на випадок запізнення поїздів.
"Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому тут питання до готовності страхового ринку приймати ці ризики", - сказав Перцовський.
Також голова правління також прокоментував вартість проїзду. За його словами, до кінця воєнного стану квитки залишатимуться доступними для пасажирів.
14 березня російський безпілотник уразив пасажирський потяг на Сумщині - зокрема хвостовий тепловоз маршруту Смородине - Ворожба. Завдяки своєчасній евакуації жертв серед пасажирів та працівників залізниці вдалося уникнути.
У той же день ворожий дрон атакував приміський потяг на Харківщині - машиніст та його помічник отримали поранення.
12 березня російські війська завдали ударів по залізничних станціях і об'єктах інфраструктури Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено тепловози та окремі ділянки залізничного полотна.
Ще раніше, 8 березня, під обстріл потрапив поїзд маршруту Київ - Суми, однак постраждалих у результаті цієї атаки не було