UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Укрзалізниця перейде на авіамодель страхування: що це означає для людей

16:55 25.03.2026 Ср
2 хв
Пасажирам УЗ можуть виплачувати компенсації
aimg Олена Чупровська
Фото: пасажирам готують нову модель виплат і страхування (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Укрзалізниця готова розглянути страхування пасажирів на кшталт авіаперевезень - щоб компенсувати затримки поїздів та шкоду здоров'ю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на брифінгу.

Читайте також: Вагон не має стати пасткою: "Укрзалізниця" посилила правила через атаки РФ

Що пропонують

УЗ готова спільно зі страховими компаніями розробити продукти для страхування пасажирів. Зокрема - на випадок запізнення поїздів.

"Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому тут питання до готовності страхового ринку приймати ці ризики", - сказав Перцовський.

Також голова правління також прокоментував вартість проїзду. За його словами, до кінця воєнного стану квитки залишатимуться доступними для пасажирів.

Атаки на залізничну інфраструктуру України

14 березня російський безпілотник уразив пасажирський потяг на Сумщині - зокрема хвостовий тепловоз маршруту Смородине - Ворожба. Завдяки своєчасній евакуації жертв серед пасажирів та працівників залізниці вдалося уникнути.

У той же день ворожий дрон атакував приміський потяг на Харківщині - машиніст та його помічник отримали поранення.

12 березня російські війська завдали ударів по залізничних станціях і об'єктах інфраструктури Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено тепловози та окремі ділянки залізничного полотна.

Ще раніше, 8 березня, під обстріл потрапив поїзд маршруту Київ - Суми, однак постраждалих у результаті цієї атаки не було

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
