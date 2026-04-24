"Укрзалізниця" додала жіночі вагони ще на трьох маршрутах: список поїздів

Де з’являться нові жіночі вагони

Із 1 травня жіночі купе додадуть у поїзди:

№7 Харків - Одеса,

№12 Львів - Одеса,

№92 Львів - Київ.

Квитки на них уже доступні у продажу.

Що потрібно знати про жіночі купе

Жіночі вагони - це звичайні купейні вагони без додаткових умов чи переплат. Вони завжди мають номер 5 у складі поїзда, а також їх окремо позначають у застосунку. Місця у таких вагонах призначені для жінок і дітей.

У компанії пояснюють, що жіночі вагони залишаються одними з найпопулярніших серед пасажирів. Зокрема:

середня заповнюваність перевищує 92%;

на окремих рейсах показники сягають ще вищих значень;

рівень задоволеності пасажирок (NPS) - близько 87%.

На яких маршрутах вони вже є

З урахуванням нових рейсів, жіночі вагони курсуватимуть на низці популярних напрямків, серед яких: