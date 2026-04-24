Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Укрзализныця" добавила женские вагоны еще на трех маршрутах: список поездов

17:01 24.04.2026 Пт
2 мин
Как найти специальные места в приложении УЗ?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Женские купе (Getty Images)

"Укрзализныця" расширяет количество женских вагонов в поездах из-за того, что они пользуются высоким спросом среди пассажиров. С 1 мая такие купе появятся еще на трех маршрутах.

Где появятся новые женские вагоны

С 1 мая женские купе добавят в поезда:

  • №7 Харьков - Одесса,
  • №12 Львов - Одесса,
  • №92 Львов - Киев.

Билеты на них уже доступны в продаже.

Что нужно знать о женских купе

Женские вагоны - это обычные купейные вагоны без дополнительных условий или переплат. Они всегда имеют номер 5 в составе поезда, а также их отдельно обозначают в приложении. Места в таких вагонах предназначены для женщин и детей.

В компании объясняют, что женские вагоны остаются одними из самых популярных среди пассажиров. В частности:

  • средняя заполняемость превышает 92%;
  • на отдельных рейсах показатели достигают еще более высоких значений;
  • уровень удовлетворенности пассажирок (NPS) - около 87%.

На каких маршрутах они уже есть

С учетом новых рейсов, женские вагоны будут курсировать на ряде популярных направлений, среди которых:

  • №1/2 Харьков - Ворохта,
  • №3/4 Запорожье - Ужгород,
  • №5/6 Запорожье - Ясиня,
  • №15/16 Харьков - Ясиня,
  • №17/18 Харьков - Ужгород,
  • №22/21 Львов - Харьков,
  • №26/25 Одесса - Ясиня,
  • №29/30 Киев - Ужгород,
  • №38/37 Киев - Запорожье,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,
  • №75/76 Киев - Кривой Рог,
  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №95/96 Киев - Рахов,
  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №7 Харьков - Одесса,
  • №12 Львов - Одесса,
  • №92 Львов - Киев.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие услуги могут получить пассажиры поездов "Укрзализныци". Часть из них входит в стоимость билета (вода, туалеты, аптечка, багаж), а другие - платные (еда, постель, Wi-Fi). Также в скоростных поездах перечень сервисов шире и зависит от типа рейса.

Также мы подробно рассказывали, в каких поездах и на каких условиях пассажиры могут пользоваться Wi-Fi.

