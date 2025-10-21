"Укрпочта" снизила цены на доставку еще в 12 стран мира: кто сможет экономить до 30%

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - расширил услугу "Мелкий пакет PRIME" еще на 12 стран мира (идя навстречу экспортерам).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

Цены на доставку в какие страны мира были снижены

В "Укрпочте" рассказали, что спрос на международные отправления из Украины растет.

"Только в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%", - поделились в компании.

Отмечается, что идя навстречу украинскому бизнесу (экспортерам), "Укрпочта" расширяет услугу "Мелкий пакет PRIME" еще на 12 стран (сейчас доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира).

Уточняется, что теперь отправить посылку по этому тарифу можно:

на Филиппины;

в Аргентину;

в Чехию;

в Узбекистан;

в Катар;

в Боливию;

на Шри-Ланку;

в Танзанию;

в Замбию;

в Парагвай;

в Монголию;

в Азербайджан.

"Укрпочта" снизила цены на доставку еще в 12 стран мира (инфографика: facebook.com/ukrposhta)

"Обновление тарифного пакета позволит украинцам экономить до 30% на доставке", - подчеркнули в "Укрпочте".

В качестве примера в компании привели доставку в Чехию.

"Украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, весом до 100 г. Если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила $7,26, то теперь PRIME-отправление будет стоить всего $5,5", - объяснили клиентам.

Сервис PRIME: на кого рассчитан и как работает

Согласно информации "Укрпочты", сервис PRIME - создан для малого и среднего бизнеса, который работает с международными клиентами.

Среди его преимуществ:

полный трекинг до момента вручения;

адресная доставка без подписи;

бесплатный возврат в случае невручения;

оплата только по фактическому весу.

"Расширение PRIME - еще один шаг в развитии международных сервисов "Укрпочты", - добавили в компании.

Кроме того, в "Укрпочте" отметили, что хотят, "чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире".

"PRIME - это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров", - отметили в компании.

В завершение украинцам рассказали, что с новыми тарифами можно ознакомиться на официальном сайте "Укрпочты".