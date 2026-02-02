"Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео)
Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - презентовал обновленный визуальный стиль и новый логотип в честь своего 32-летия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества.
Как изменился логотип и визуальный стиль "Укрпочты"
"Сегодня "Укрпочте" - 32 года. Мы росли вместе со страной. Вместе переживали сложные годы", - напомнили в компании.
Отмечается, что за это время "Укрпочта" прошла долгий путь:
- от бумаг и штампов;
- до нового логистического центра и сервиса в приложении.
"И в какой-то момент стало очевидно: если меняется наша работа, должно меняться и то, как мы выглядим", - добавили в компании.
"Укрпочта" изменила визуальный стиль (кадр из видео: facebook.com/ukrposhta)
Уточняется одновременно, что это - "не резкие изменения" и не "за одну ночь".
Речь идет вместо этого о "постепенных и органических" изменениях - вместе с отделениями, сервисами и реальными изменениями в работе.
"Без одномоментных расходов и показательных жестов", - отметили в "Укрпочте".
Именно поэтому сегодня компания обновляет свой стиль.
Подчеркивается, что "новый логотип усилит украинскую идентичность, а шрифт - это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме".
"Потому что "Укрпочта" - это не только о доставке. Это о связи между людьми, городами и очень разными историями", - объяснили гражданам.
В завершение в компании поблагодарили всех, кто был с ней на протяжении этих лет, а также тех, кто пользуется ее услугами впервые.
"Впереди еще много маршрутов", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".
Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)
