ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео)

Понедельник 02 февраля 2026 19:12
UA EN RU
"Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео) "Укрпочта" попрощалась со старым логотипом (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - презентовал обновленный визуальный стиль и новый логотип в честь своего 32-летия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества.

Как изменился логотип и визуальный стиль "Укрпочты"

"Сегодня "Укрпочте" - 32 года. Мы росли вместе со страной. Вместе переживали сложные годы", - напомнили в компании.

Отмечается, что за это время "Укрпочта" прошла долгий путь:

  • от бумаг и штампов;
  • до нового логистического центра и сервиса в приложении.

"И в какой-то момент стало очевидно: если меняется наша работа, должно меняться и то, как мы выглядим", - добавили в компании.

&quot;Укрпочта&quot; изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео)"Укрпочта" изменила визуальный стиль (кадр из видео: facebook.com/ukrposhta)

Уточняется одновременно, что это - "не резкие изменения" и не "за одну ночь".

Речь идет вместо этого о "постепенных и органических" изменениях - вместе с отделениями, сервисами и реальными изменениями в работе.

"Без одномоментных расходов и показательных жестов", - отметили в "Укрпочте".

Именно поэтому сегодня компания обновляет свой стиль.

Подчеркивается, что "новый логотип усилит украинскую идентичность, а шрифт - это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме".

"Потому что "Укрпочта" - это не только о доставке. Это о связи между людьми, городами и очень разными историями", - объяснили гражданам.

В завершение в компании поблагодарили всех, кто был с ней на протяжении этих лет, а также тех, кто пользуется ее услугами впервые.

"Впереди еще много маршрутов", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".

&quot;Укрпочта&quot; изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео)Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" снизила стоимость доставки для некоторых пользователей.

Кроме того, в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" разные категории клиентов по отдельным окнам.

Читайте также о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина посилки послуги Бизнес Укрпочта
Новости
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом