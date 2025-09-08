ua en ru
"Укрпочта" запускает новую услугу: посылки за 30 секунд, пенсии - в отдельных окнах

Понедельник 08 сентября 2025 09:50
"Укрпочта" запускает новую услугу: посылки за 30 секунд, пенсии - в отдельных окнах "Укрпочта" запустила пилотный проект "Экспресс-окно" (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" разные категории клиентов по отдельным окнам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Что меняет "Экспресс-окно" для клиентов "Укрпочты"

Согласно информации гендиректора акционерного общества, новый проект "разводит" по отдельным окнам разные категории клиентов:

  • получателей посылок (среди которых много молодежи и хипстеров);
  • клиентов почтенного возраста.

"В рамках борьбы с очередями мы создали "Экспресс-окно". Оно будет обозначено черно-желтым цветом", - уточнил Смелянский.

По его словам, в нем можно будет быстро:

  • получить или отправить посылку;
  • получить письмо;
  • получить наложенный платеж.

"После внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Так что теперь - быстро и удобно", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, чтобы отправлять отправления было "так же удобно", отныне пакеты для отправки посылок - бесплатные во всех отделениях "Укрпочты".

"Все остальные услуги - пенсии, платежи, отправка писем и т.п. будут предоставляться в универсальном окне", - объяснил Смелянский.

Он призвал граждан пользоваться услугами "Укрпочты" и "не колебаться делиться впечатлениями".

"Нам важно знать, все ли вам нравится и работает ли, как надо", - отметил чиновник.

Он добавил, что компания детально проанализировала "природу очередей", готовя этот проект, ведь "иногда это - действительно долгая процедура".

"Например, когда приходят юрлица или нотариусы, чтобы отправить много писем. Иногда к нам наведываются и те, кому просто хочется пообщаться: бабушка может во время получения пенсии обсудить важные дела, передать показатели счетчика и т.д.", - поделился глава АО.

Напоследок он напомнил, что "Укрпочта" - уникальная компания, ведь "обслуживает и пенсионеров, и хипстеров".

"Мы понимаем: у каждого свой стиль жизни. Для кого-то визит в отделение - это возможность пообщаться с миром, а для кого-то, наоборот, общение является лишней тратой времени. Теперь мы создали комфортные условия для обоих миров", - подытожил специалист.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Напомним, ранее Смелянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.

Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установление почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.д.

Впоследствии стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.

Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек" и ввели ряд важных изменений для жителей сел.

Читайте также об опасной мошеннической схеме - отправке фейковых сообщений от якобы "Укрпочты" и как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей.

