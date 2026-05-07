Все через Іран. "Укрпошта" вперше прив’язала ціни перевезень до вартості пального

Як зазначає видання, наприкінці квітня "Укрпошта" за результатами тендерів у системі "Прозорро" підписала два великі контракти на послуги автоперевезень по Україні. Головною новиною стало впровадження механізму, якого раніше не було: тепер тариф за кілометр пробігу напряму залежить від ринкової вартості дизельного пального.

Деталі контрактів та нова тарифна сітка

Замовлення розділили між двома партнерами держпідприємства:

ПрАТ "АТП 16329" отримало підряд на 973,06 млн грн.

ТОВ "Кіт-Карго" отримало підряд на 589,92 млн грн.

Щоб уникнути постійного перегляду умов через стрибки цін на заправках, послуги поділили на шість категорій (A-F). Кожна категорія відповідає певному діапазону вартості пального:

A - до 74,99 грн/л,

B - 75,00-79,99 грн/л,

C - 80,00-84,99 грн/л,

D - 85,00-89,99 грн/л,

E - 90,00-94,99 грн/л,

F - від 95,00 грн/л.

Для "АТП 16329" тариф становить від 46,69 до 54,66 грн/км.

Для "Кіт-Карго" тариф становить від 43,21 до 50,59 грн/км.

Дані про середню ціну дизеля братимуть з офіційних джерел: Держстату, Торгово-промислової палати та ДП "Держзовнінформ". Зміна тарифу відповідно до цих категорій не вважатиметься зміною умов договору і просто фіксуватиметься в актах виконаних робіт.

Чому ціни зросли?

Нові тарифи виявилися на 14-27% вищими, ніж ті, що діяли ще на початку березня 2026 року. Причиною став стрибок цін на пальне, спровокований ескалацією конфлікту на Близькому Сході та загрозою енергетичної кризи.

За словами замовника, через ці обставини собівартість перевезень зросла приблизно на 28%, що зробило роботу за старими цінами збитковою для перевізників. Це навіть призвело до розірвання одного з попередніх договорів у березні цього року через "істотну зміну обставин".