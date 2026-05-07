Все из-за Ирана. "Укрпочта" впервые привязала цены перевозок к стоимости топлива

Укрпочта" подписала два крупных договора на перевозку почты грузовиками по Украине. Общая сумма тендеров составила 1,56 млрд гривен. Главной особенностью новых соглашений стало то, что стоимость услуг теперь официально зависит от цен на дизельное топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Наші гроші".
Как отмечает издание, в конце апреля "Укрпочта" по результатам тендеров в системе "Прозорро" подписала два крупных контракта на услуги автоперевозок по Украине. Главной новостью стало внедрение механизма, которого раньше не было: теперь тариф за километр пробега напрямую зависит от рыночной стоимости дизельного топлива.
Заказ разделили между двумя партнерами госпредприятия:
Чтобы избежать постоянного пересмотра условий из-за скачков цен на заправках, услуги поделили на шесть категорий (A-F). Каждая категория соответствует определенному диапазону стоимости топлива:
Для "АТП 16329" тариф составляет от 46,69 до 54,66 грн/км.
Для "Кот-Карго" тариф составляет от 43,21 до 50,59 грн/км.
Данные о средней цене дизеля будут брать из официальных источников: Госстата, Торгово-промышленной палаты и ГП "Держзовнинформ". Изменение тарифа в соответствии с этими категориями не будет считаться изменением условий договора и просто будет фиксироваться в актах выполненных работ.
Новые тарифы оказались на 14-27% выше, чем те, что действовали еще в начале марта 2026 года. Причиной стал скачок цен на топливо, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозой энергетического кризиса.
По словам заказчика, из-за этих обстоятельств себестоимость перевозок выросла примерно на 28%, что сделало работу по старым ценам убыточной для перевозчиков. Это даже привело к расторжению одного из предыдущих договоров в марте этого года из-за "существенного изменения обстоятельств".