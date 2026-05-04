Ще плюс 4 гривні на літрі? Як зміняться ціни на бензин і дизель на АЗС найближчим часом
На українських заправках ціни на пальне знову пішли вгору. Найближчим часом така тенденція може зберігатися.
Більш детально про те, що буде з цінами на бензин і дизель, - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне
- Причини: головним фактором зростання є підвищення світових котирувань.
- Дизель: Прогнозується повернення ціни до позначки понад 90 грн/л.
- Бензин: Очікується суттєве подорожчання на 3-4 грн/л через значне зростання вартості ресурсу на світовому ринку.
Чому бензин і дизель подорожчали
Як зазначив у коментарі виданню директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, зростання цін на бензин і дизель відновилося через зростання світових котирувань нафти і нафтопродуктів.
"У квітні світові ціни на бензин підвищилися на 137 дол./т (4,5 грн/л), тоді як на внутрішньому ринку нічого не змінилося", - звернув увагу він.
Що буде з цінами
Куюн підкреслив, що найближчим часом ціни продовжать зростати.
"Прогнозуємо, що ціни на дизпаливо повернуться на позначки вище 90 грн/л або на 2-3 грн/л. На бензин зростання буде більш істотним через істотне подорожчання у світі - на 3-4 грн/л", - вважає він.
Окремо експерт сказав, що в контексті можливого дефіциту палива в Україні побоювань поки що немає.
Актуальні ціни на бензин
Нагадаємо, за вихідні в Україні зафіксовано помітне зростання цін на пальне в основних мережах АЗС. Найзначніше подорожчання торкнулося преміального бензину в мережі "Укрнафта", де ціна підскочила відразу на 4 гривні за літр.
В інших популярних мережах, таких як OKKO, WOG і SOCAR, вартість бензину і дизельного пального зросла в середньому на 1 гривню.
Водночас ситуація на ринку автогазу залишається стабільною - ціни на цей вид пального за вихідні не змінилися.