ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

"Укрпошта" кардинально змінила тарифи: які тепер ціни

12:01 15.04.2026 Ср
2 хв
Чи треба буде доплачувати за базову страховку?
aimg Василина Копитко
Тарифи знизились для юридичного листування (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Укрпошта" запустила оновлені продукти для пересилання важливих документів, зробивши їх майже вдвічі дешевшими. Нові тарифи орієнтовані на державні установи, юристів, нотаріусів та суди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Ігоря Смілянського у Telegram.

Читайте також: Посилки без черг і графіків: де запрацювали поштомати "Укрпошти" і як оновили застосунок

Головне:

  • "Укрпошта Документ": нова послуга доставки до відділення коштує 55 грн, що суттєво дешевше за ринкові пропозиції конкурентів.
  • Листи з описом: вартість пересилання з кур'єрською доставкою та верифікацією вмісту впала зі 126 грн до 72 грн.
  • Цифровізація: компанія запровадила систему знижок за онлайн-оформлення опису та вибір електронного повідомлення про вручення замість паперового.
  • Страхування: у базовий тариф уже включено страховку на суму до 500 грн.

Нові продукти та ціни

Компанія врахувала запити клієнтів і сегментувала послуги під різні потреби:

  • "Укрпошта Документ" - оптимальний варіант для відправки паперів до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по всій Україні. За бажанням можна додатково замовити кур’єрську доставку до офісу чи додому.
  • "Лист з описом вкладення" - сервіс для тих, кому необхідна доставка особисто в руки з верифікацією вмісту та отримувача. Ціна на цю послугу тепер стартує від 72 грн.

Спрощена тарифікація та знижки

Тарифна сітка "Листа з описом вкладення" тепер базується на трьох складових:

  • Вага: від 48 грн.
  • Опис вкладення: 24 грн (при оформленні онлайн) або 48 грн (у відділенні).
  • Повідомлення про вручення: електронне коштує 24 грн, паперове - 48 грн.

Також клієнти можуть збільшити ліміт страхування з 500 грн до 5000 грн за додаткову плату у розмірі 24 грн.

Генеральний директор компанії наголосив, що комплексна послуга (документ + доставка) в "Укрпошті" тепер обійдеться клієнту приблизно вдвічі дешевше, ніж у приватних логістичних операторів.

Читайте також про те, що "Укрпошта" долучилась до програми підтримки військових "Плюси" в додатку "Армія+". Тепер захисники можуть заощадити на посилках можна завдяки спеціальним штрихкодам.

Раніше ми розповідали про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл, які допоможуть заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тарифи Укрпошта Документи Ціни в Україні
Новини
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Аналітика
