Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: прогноз Свириденко

Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" в регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на годині запитань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.

"Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС - це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході, ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні", - пояснила Свириденко.

Нагадаємо, після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку, ціни на пальне в Україні злетіли. При цьому на тлі перемир'я між США та Іраном ситуація почала потроху поліпшуватися.

Зокрема, 8 квітня на українському ринку пального зафіксували першу хвилю зниження цін: вартість дизельного пального впала на 1 гривню (до 92,90-93,00 грн/л у лідерів ринку).

Реакція АЗС була спровокована обвалом світових котирувань нафти Brent до 91,7 доларів за барель після оголошення перемир'я між США та Іраном.